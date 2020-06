Qualcomm presenteert nieuwe Snapdragon 690 processor met 5G

Qualcomm heeft een nieuwe chipset aangekondigd met ondersteuning voor 5G. Het gaat om de Snapdragon 690 processor, die we later dit jaar terug zullen gaan zien in smartphones.

Snapdragon 690

De nieuwe Snapdragon 690 is de eerste chipset uit de 600-serie welke is voorzien van ondersteuning voor het nieuwe 5G-netwerk. Tot nu toe zagen we dat alleen terug in de hogere reeksen, zoals de 700- en 800-serie. Dankzij het X51-modem kan een maximale downloadsnelheid behaald worden van 2,5 Gbit/s. De uploadsnelheid komt uit op 660 Mbit/s.

Qualcomm bakt de chip op 8nm en beschikt over een Kryo 560 CPU. Het gaat om een octa-core processor waarbij twee Cortex A77-kernen geklokt zijn op 2.0GHz. De overige zes kernen zijn A55-kernen en bereiken maximaal 1.7GHz aan snelheid. In vergelijking met zijn voorganger, de Snapdragon 675 moet de CPU 20 procent sneller zijn, de GPU zou 60 procent beter presteren.

De Snapdragon 690 kan overweg met de nieuwe innovaties zoals een camera van maximaal 192 megapixel en beeldschermen met een verversingssnelheid van 120Hz. Ditzelfde geldt voor de support voor 4K HDR en verschillende functionaliteit voor WiFi 6.

De fabrikanten zullen vanaf de tweede helft van dit jaar de beschikking krijgen over de nieuwe chipset. Dit betekent dat we binnen enkele maanden de nieuwe smartphones met deze chipset terug kunnen gaan zien.