Samsung Galaxy M11 uitgebracht: met flinke accu en voor 159 euro

Samsung heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in ons land. De betaalbare Samsung Galaxy M11 is vanaf nu te vinden in de Nederlandse winkels. Het toestel heeft een prijs van 159 euro.

Samsung Galaxy M11 uitgebracht

Dit jaar zijn er al een reeks nieuwe smartphones uitgebracht in ons land, en ook zullen in de komende maanden nog voldoende toestellen verschijnen. Samsung heeft nu de Galaxy M11 uitgebracht in Nederland. Dit toestel is geplaatst in het goedkopere segment en heeft voor zijn prijs degelijke specificaties.

Aan boord is een 6,4 inch HD+ scherm. Aan de achterzijde is de smartphone zelfs nog uitgerust met een vingerafdrukscanner, samen met een dual-camera. De Galaxy M11 wordt door Samsung geleverd met een Snapdragon 450 octa-core chipset, 3GB werkgeheugen en 32GB opslagruimte dat uitgebreid kan worden middels een geheugenkaart. Verder biedt het toestel Android 10 met One UI en is er een flinke 5000 mAh accu in het toestel gestopt. Deze kun je met 15 watt weer opladen.

De Samsung Galaxy M11 is niet heel breed verkrijgbaar. Je kunt hem alleen bij Coolblue bestellen. De prijs komt uit op 159 euro. Je hebt de keuze uit de kleuren blauw en zwart.