Samsung komt met Galaxy M11 voor 159 euro naar Nederland

Samsung komt met een nieuw toestel uit de M-serie naar Nederland. Het gaat om de gunstig geprijsde Samsung Galaxy M11, voorzien van een 5000 mAh accu, triple-camera en meer prima specificaties.

Samsung Galaxy M11 aangekondigd

Samsung wil alle innovaties samenbrengen in een toestel voor een scherpe prijs. De smartphone die we in ons land kunnen verwachten heeft de naam Samsung Galaxy M11 gekregen. Aan boord van de M11 vinden we een 6,4 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Dit scherm heeft een verhouding van 19,5:9.

De Samsung Galaxy M11 wordt geleverd met een triple-camera. De hoofdsensor telt 13 megapixel. Deze wordt bijgestaan door een 5 megapixel groothoeklens en een 2MP dieptesensor. Hierbij biedt de camera ook functies als AR-stickers en verschillende filters. Er is verder een krachtige 5000 mAh accu met 15W snelladen.

Aan de achterkant is een vingerafdrukscanner geplaatst en ook is er gezichtsherkenning. De telefoon wordt geleverd met 3GB werkgeheugen en een opslagruimte van 32GB. Dit geheugen kun je vervolgens nog uitbreiden met een geheugenkaart van 512GB.

In de loop van oktober komt de Galaxy M11 op de markt voor een bedrag van 159 euro.