Alcatel 1SE (2020) review: degelijke smartphone voor nog geen 100 euro

De Alcatel 1SE (2020) ligt sinds deze lente in de winkels. In deze review lees je wat je kunt verwachten voor de budget smartphone voor nog geen 100 euro. Is hij net zo goed als zijn voorganger?

Alcatel 1SE 2020 review

Tegenwoordig hoef je geen smak geld kwijt te zijn voor een prima smartphone. Er zijn smartphones van onder de 100 euro, zo ook deze Alcatel 1SE (2020). Het toestel ziet er op het eerste gezicht prima uit. Of de prestaties van het toestel ook prima zijn, zetten we uiteen in deze review.

Design, display en interface

De Alcatel 1SE heeft een 6,22 inch HD+ scherm. De randen om het scherm zijn redelijk smal, alleen aan de onderkant is de rand wat breder. Het scherm is redelijk goed af te lezen in fel zonlicht. Aan de bovenzijde van het scherm is de 5 megapixel front-camera geplaatst in een zogenaamde druppel notch. Op de achterzijde vinden we de drie camera’s terug. Deze camera’s hebben een resolutie van 13 megapixel, dit betreft de hoofdcamera. Verder is er een 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Ook is de vingerafdrukscanner op de achterkant van het toestel geplaatst.

Aan de linkerkant vinden we de opening voor de simkaart en een geheugenkaart. Ook is hier de Google Assistent-toets geplaatst. Met deze knop open je dus de Google Assistent. Dit is ook meteen de enige functie die deze knop heeft, het is niet mogelijk om deze te herprogrammeren. Wel is het mogelijk om deze knop uit te zetten.

Aan de rechterkant vinden we de aan- en uitknop en de volumeknoppen terug. Aan de onderkant vinden we de speaker terug en aan de bovenkant vinden we de 3,5 millimeter aansluiting terug.

De interface is een redelijke kale Android versie. Alcatel heeft hier en daar een paar kleine aanpassingen gedaan. Wat we wel als storend hebben ervaren is de hoeveelheid bloatware die meegeleverd is op het toestel. Zo zijn er een aantal apps en games voorgeïnstalleerd. Ook hebben we tijdens de testperiode reclame ontvangen in de vorm van een notificatie. Hierin kregen we de melding of we mee wilden doen met een prijsvraag.

Communicatie en multimedia

Zoals we eigenlijk wel van alle moderne toestellen gewend zijn, heeft ook de Alcatel 1SE een prima belkwaliteit. Het volume kan ook hard genoeg en we hebben geen klachten ontvangen van gesprekspartners. Internetten gaat ook prima met deze smartphone met een 4G of WiFi verbinding, al zal je het zonder 5GHz WiFi moeten doen, maar dit is geen ramp en verwachten we dan ook niet van een budgettoestel. Ook NFC ontbreekt op het toestel. Wel beschikt het toestel over Bluetooth, zoals we mogen verwachten.

Voor het kijken van films is het 6,22 inch scherm prima. Wel is het wat vingerafdrukgevoelig en dit is ietwat hinderlijk als je naar het scherm kijkt. De kleuren en details worden mooi weergegeven op het scherm. De kwaliteit van de speaker is voldoende en gaat hard genoeg. Ook kun je een headset aansluiten via Bluetooth of via de 3,5 millimeter aansluiting.

Camera

Zoals we eerder schreven heeft de Alcatel 1SE drie camera’s achterop het toestel. De hoofdlens heeft 13 megapixel met een diafragma van f/1.8, daarnaast is er een groothoeklens die tevens dienst doet als dieptesensor. Deze lens maakt foto’s van 5 megapixel en heeft een diafragma van f/2.2. Als laatste hebben we de 2 megapixel macro camera.

Foto’s gemaakt met deze camera’s zijn over het algemeen redelijk. Je mag uiteraard geen wonderen verwachten van een budget smartphone. Met de groothoeklens heb je de mogelijkheid om veel beeld op je foto te krijgen. Het schakelen tussen de verschillende lenzen duurt echter wel even. Foto’s binnenshuis en in het donker genomen is aardig wat ruis op te zien. Ook heb je de mogelijkheid om digitaal in te zoomen. Dit levert ook wat kwaliteitsverlies op. Gezien het feit dat het hier om een budget toestel gaat, kijken we hier niet van op. Dit is in deze prijsklasse bij vrijwel elke camera het geval.

De foto hierboven hebben we met de Alcatel 1SE (2020) geschoten. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het online fotoalbum.

Videocamera

Video’s maak je in Full-HD, 720p of in 480p. Verder heb je niet veel opties om in te stellen. Er zijn enkele opties om de witbalans in te stellen, maar dat is het dan ook. Beelden geschoten in Full-HD zijn heel redelijk voor een toestel in deze prijsklasse.

Kleuren en details worden over het algemeen natuurgetrouw weergegeven, maar kunnen af en toe wat flets ogen. Er is helaas geen mogelijkheid om met de groothoeklens te filmen. Wel is er een mogelijkheid om in te zoomen tijdens het filmen, maar dit gaat ook weer ten koste van de kwaliteit.

Prestaties, accu en overige mogelijkheden

Over het algemeen zijn we tevreden over de prestaties van de Alcatel 1SE. Voor een toestel uit deze prijsklasse is het over het algemeen redelijk snel. Een enkele hapering daargelaten. Het toestel moet het doen met de Mediatek MT6762D Helio P22 en 3GB aan werkgeheugen.

De Alcatel 1SE is uitgerust met 32GB aan opslagruimte. Er is tevens een 64GB versie verkrijgbaar. Het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart. Dit gaat wel ten koste van één van de twee simslots.

Accu

De Alcatel 1SE heeft een accu van 4000 mAh meegekregen. Dit is ruim voldoende om de dag mee door te komen. Doordat het scherm een HD+ resolutie heeft, vraagt dit minder van de accu dan bijvoorbeeld een Full-HD scherm. De processor vraagt ook niet bijzonder veel van de accu, waardoor je een screen-on-time haalt van minimaal 8 uur.

We moeten daar wel bij vertellen dat dit om gebruik gaat op WiFi. 4G is een stuk minder vriendelijk voor de accu. Wanneer je voornamelijk gebruik maakt van 4G haal je om en nabij de 5 a 6 uur screen-on-time. Helemaal niet slecht dus. Opladen doe je met de micro-USB aansluiting en de bijgeleverde lader.

Vingerafdrukscanner

Wat ons wel opviel tijdens de testperiode dat de vingerafdrukscanner af en toe traag reageert. Wanneer het toestel een tijdje niet gebruikt wordt en vervolgens door middel van de vingerafdrukscanner ontgrendeld wordt, duurt het soms een aantal seconden voordat het toestel reageert. Een aardige toevoeging is door verticaal over de vingerafdrukscanner te vegen, open je je meldingen.

Beoordeling

Voor een toestel voor nog geen 100 euro krijg je een complete telefoon die over zo een beetje alle hedendaagse functies beschikt. Wel moet je het doen zonder NFC en WiFi 5GHZ. Af en toe een hapering, maar dit levert geen irritaties op. Wat wel voor irritatie kan zorgen is de vingerafdrukscanner die traag reageert wanneer je het toestel ontgrendeld.

De camera levert redelijke kwaliteit. Het scherm is over het algemeen ook prima, maar is wel vingerafdruk gevoelig. Dit levert vlekken op het scherm op. Op zonnige dagen is het scherm wat minder afleesbaar. De accu is daarentegen prima. Zowel op WiFi als op 4G presteert de accu goed en zal de accu bij zwaar gebruik het einde van de dag makkelijk halen.

Ten opzichte van de concurrentie is de Alcatel 1SE heel compleet. Er zijn budget toestellen die wel de beschikking hebben over NFC, maar hier betaal je meteen een paar tientjes meer voor. Zie ook ons artikel met beste smartphones tot 150 euro.

Je kunt de Alcatel 1SE 2020 kopen bij Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.

Alcatel 1SE (2020) Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 89,00 euro