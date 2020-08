Alcatel legt betaalbare Alcatel 3X (2020) met Android 10 in de winkels

De nieuwe Alcatel 3X (2020) is sinds kort te koop in Nederland. De smartphone werd in juni aangekondigd, en eerder werd bekend dat het toestel naar ons land zou komen.

Alcatel 3X (2020) in Nederland

Ben je op zoek naar een betaalbare smartphone, dan is er aardig wat keuze. Dit vond je al terug in ons artikel met de beste smartphone tot 150 euro. Alcatel heeft in de betaalbare prijsklasse ook een nieuwe smartphone uitgebracht; de Alcatel 3X (2020).

De smartphone is uitgerust met een 6,52 inch HD+ beeldscherm met voorop ook een 8MP front-camera. Aan de achterkant is er een quad-camera met verschillende opties, een MediaTek octa-core chipset, 64GB/128GB aan opslagruimte en 4GB aan werkgeheugen. Vanuit de doos draait de Alcatel 3X (2020) op Android 10. Verder is er een riante 5000 mAh accu aan boord van het toestel.

Je kunt de Alcatel 3X (2020) vanaf nu kopen voor een adviesprijs van 160 euro. Voor dertig euro meer heb je de 3X met 128GB aan opslagruimte. Het toestel is verkrijgbaar bij Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.