Alcatel brengt interessante, 99 euro kostende Alcatel 1SE (2020) uit in Nederland

De Alcatel 1SE (2020) werd in april aangekondigd, een interessant toestelletje voor een bedrag van 99 euro. Vanaf nu is de telefoon te koop in Nederland. Wat moet je weten over dit Android 10-toestel?

Alcatel 1SE 2020 in Nederland

Vanaf nu kun je de nieuwe Alcatel 1SE (2020) kopen in ons land. De smartphone is voorzien van prima specificaties voor een erg nette prijs. Met de eerder verschenen Alcatel 1S (2019) wist het merk al ons te overtuigen in de Alcatel 1S review. De Alcatel 1SE (2020) moet dat succes voortzetten.

Vanuit de doos komt het toestel met Android 10 en een 4000 mAh accu. Daarbij is er een Unisoc octa-core processor en 3GB aan werkgeheugen. De opslagruimte bedraagt 32GB en kan met een geheugenkaart nog eens met 32GB uitgebreid worden. Voor de niet veeleisende gebruiker is dat voldoende, maar voor de fanatiekeling kan in totaal 64GB wat weinig zijn. Daar is deze Alcatel dan ook niet voor bedoelt.

De Alcatel 1SE (2020) is uitgerust met een 6,22 inch HD+ beeldscherm en heeft een 5 megapixel front-camera. Achterop heeft Alcatel een triple-camera geplaatst. Deze bestaat uit een 13MP hoofdlens, 5MP groothoek en een 2MP dieptesensor. Er is dual-sim ondersteuning, 4G, Bluetooth, een FM-radio, 3,5 millimeter aansluiting en een vingerafdrukscanner. De Google Assistent kun je snel openen met de fysieke toets hiervoor.

Je kunt de Alcatel 1SE (2020) kopen voor een net bedrag van 99,00 euro. Hij is verkrijgbaar bij Bol.com en Belsimpel. Alle details hebben we hieronder voor je verzameld op de toestelpagina.