Alcatel 1B (2020): Android 10 smartphone nu verkrijgbaar voor 79 euro

Alcatel heeft een nieuwe betaalbare smartphone uitgebracht in ons land. De Alcatel 1B (2020) werd onlangs aangekondigd en kun je nu kopen voor nog geen 80 euro.

Alcatel 1B (2020) in Nederland

Het portfolio van Alcatel is in ons land uitgebreid met de nieuwe Alcatel 1B (2020). De smartphone is vanaf nu verkrijgbaar in Nederland en dat voor een prijs van nog geen 80 euro. Wat krijg je voor dit geld? De Alcatel 1B (2020) is voorzien van Android 10, de Android Go-edition. Deze versie is aangepast voor toestellen met minder krachtige hardware. Ideaal voor degenen die geen hoge eisen hebben aan een nieuwe telefoon.

Alcatel voorziet de 1B (2020) van een 5,5 inch beeldscherm met een HD+ resolutie. Daarbij is er een Snapdragon 215 quad-core processor, 8MP camera, 5MP front-camera, 2GB aan werkgeheugen en 16GB aan interne opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Er is verder een 3000 mAh accu te vinden, een fysieke knop voor de Google Assistent en er is gezichtsherkenning. Natuurlijk is er ook 4G-ondersteuning op de Alcatel 1B (2020).

Je kunt de Alcatel 1B (2020) nu kopen voor een kleine tachtig euro bij Bol.com en Belsimpel. Tijdelijk krijg je er een gratis 32GB geheugenkaart bij.