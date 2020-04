Alcatel komt met Alcatel 1SE met Android 10 voor 99 euro

Een toestel met prima specificaties voor onder de 100 euro. Eerder bewees TCL met de Alcatel 1S (2019) al dat dat prima kon. Nu wil Alcatel dat opnieuw, met de Alcatel 1SE, de opvolger van het vorig jaar uitgebrachte toestel.

Alcatel 1SE

Het portfolio van Alcatel is uitgebreid met een nieuwe smartphone in het betaalbare segment. De fabrikant heeft de Alcatel 1SE aangekondigd. Volgens TCL, de fabrikant van Alcatel-toestellen, is dit de opvolger van de Alcatel 1S (2019) van vorig jaar. Opvallend genoeg is dat dus niet de eerder aangekondigde Alcatel 1S (2020).

De Alcatel 1SE krijgt een 6,22 inch beeldscherm mee met een HD+ resolutie. Daarbij draait de smartphone direct op Android 10, wat best bijzonder is in dit prijssegment. Er is een Unisoc octa-core processor aanwezig, samen met 3GB aan werkgeheugen en 32GB (uitbreidbare) opslagruimte. Interessant is dat zelfs voor deze prijs een vingerafdrukscanner te vinden is op de Alcatel 1SE.

TCL levert het toestel met een triple-camera aan de achterkant. Dit betreft een 13 megapixel hoofdlens, 5 megapixel groothoeklens en 2 megapixel dieptelens. Voorop is een 5 megapixel camera geplaatst in de notch van het toestel. Daarbij heeft de smartphone een 4000 mAh accu gekregen. Volgens de fabrikant kan het toestel twee jaar lang beveiligingsupdates verwachten.

De Alcatel 1SE verschijnt voor 99 euro binnenkort in de Nederlandse winkels. TCL heeft verder bekend gemaakt dat in 2021 eigen smartphones uitgebracht zullen worden in ons land. In verschillende andere landen zullen dit jaar al de eerste smartphones van het bedrijf zelf uitgebracht worden.