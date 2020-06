Samsung Galaxy A21s in Nederland: goedkope smartphone met alles erop en eraan

We schreven het al eerder; de Galaxy A21s komt naar Nederland. Nu heeft Samsung bevestigd dat de smartphone verkrijgbaar is. De smartphone heeft een heel interessante prijs, en voor dat geld krijg je een hele hoop opties.

Galaxy A21s verkrijgbaar

Samsung breidt het aantal betaalbare toestellen in ons land verder uit. Nadat DroidApp medio mei al aangaf dat rond deze tijd de Galaxy A21s naar Nederland zou komen, heeft de fabrikant nu deze bevestiging ook gegeven.

De prijs van de Samsung Galaxy A21s komt uit op een bedrag van 209 euro. Wat krijg je voor dat geld? In ieder geval een flinke accu van 5000 mAh. Daarbij is er een 6,5 inch HD+ beeldscherm, een Exynos 850 octa-core processor en een quad-camera. Deze quad-camera beschikt over een hoofdlens van 48 megapixel. Daarbij is er een groothoek, diepte en macrolens.

De Galaxy A21s komt beschikbaar in twee configuraties; met 3GB werkgeheugen/32GB opslagruimte en met 4GB werkgeheugen met 64GB opslagruimte. In beide gevallen kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 512GB. Zelfs NFC is op de A21s te vinden.

Samsung laat weten dat de smartphone vanaf 19 juni officieel verkrijgbaar is, maar uit de database van DroidApp blijkt dat de smartphone al op meerdere plekken uit voorraad leverbaar is. Voor een bedrag van 209 euro (of 229 euro voor de 4GB/64GB) krijg je een prima uitgerust toestel met Android 10!

Je kunt de smartphone direct bestellen bij: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.