Samsung presenteert betaalbare en erg interessante Galaxy A21s

Samsung heeft de Galaxy A21s aangekondigd. De telefoon dook in de afgelopen dagen al op, en nu is hij dus officieel. Met de Galaxy A21s wil de fabrikant de aanwezigheid in het betaalbare segment vergroten.

Galaxy A21s aangekondigd

Samsung heeft een nieuwe betaalbare telefoon gepresenteerd met de naam Galaxy A21s. De smartphone is de nieuwe aanwinst in het lagere mid-end segment. Ondanks zijn prijs van rond de 200 euro, is de smartphone van vrijwel alle gemakken voorzien. Dit kan zomaar eens een heel populair toestel worden.

De Samsung Galaxy A21s heeft een 6,5 inch beeldscherm, het gaat hier om een TFT-display met een HD+ resolutie. We komen verder een octa-core processor tegen en je hebt de keuze uit 3, 4 of 6GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen komt uit op 32GB of 64GB. De Galaxy A21s komt met een flinke 5000 mAh accu die met 15W opgeladen kan worden.

Aan de achterzijde is de Samsung Galaxy A21s uitgerust met een quad-camera. Op het zogenaamde camera-eiland komen we een 48 megapixel hoofdlens tegen. Deze wordt bijgestaan door een 8 megapixel groothoeklens, 2MP macrolens en een 2 megapixel dieptesensor. In de punch-hole aan de voorzijde van de telefoon vind je een 13 megapixel selfie-camera.

Samsung brengt het toestel uit voor een bedrag van 209 euro in de kleuren rood, blauw, wit en zwart, al verschijnen niet alle kleuren in alle landen. Het toestel verschijnt in verschillende Europese landen op 19 juni. DroidApp ontdekte zojuist dat de smartphone ook bij Bol.com aangeboden wordt. Hoewel daar gesproken wordt over de Galaxy A21, gaat het hier om de A21s, gezien het ontwerp en de specificaties. De telefoon komt dus ook naar Nederland!