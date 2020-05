Zonder officiële introductie heeft Samsung de Galaxy A41 uitgebracht in Nederland. De smartphone is de opvolger van de A40 en is voorzien van verschillende verbeteringen en meer mogelijkheden.

Samsung Galaxy A41 in Nederland

Je kunt vanaf nu de Samsung Galaxy A41 kopen in Nederland. Samsung kondigde in maart het toestel aan, maar het ging toen niet echt om een lancering voor de Nederlandse markt. Zonder verder het toestel te presenteren voor ons land, is hij vanaf nu verkrijgbaar. De Galaxy A41 is de opvolger van de A40 en heeft verschillende nieuwtjes onder de motorkap.

De Samsung is niet langer meer voorzien van een Exynos processor, maar beschikt over een MediaTek Helio P65 octa-core processor en heeft 4GB aan werkgeheugen. Er is verder 64GB (uitbreidbare) opslagruimte beschikbaar, samen met een 3500 mAh accu. Vanuit de doos is de Galaxy A41 voorzien van Android 10 en de One UI skin. Samsung laat je de accu via de USB-C poort opladen met een kracht van 15 watt.

De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm. Over dit display gesproken; er is een 6,1 inch Super AMOLED paneel met een Full-HD+ resolutie. In de notch zit een 25 megapixel front-camera. Achterop is de Samsung Galaxy A41 uitgerust met een triple-camera met 48MP hoofdsensor, 8MP groothoeklens en 5MP dieptelens. Verder is op de smartphone NFC terug te vinden, net als een 3,5 mm aansluiting, Bluetooth, GPS, WiFi en dual-sim.

Je kunt de Samsung Galaxy A41 kopen bij Samsung Shop, Coolblue, Bol.com, Ritel, Mobiel en Belsimpel.