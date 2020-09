Samsung Galaxy S20 FE aangekondigd: alle informatie en pre-order gestart

Samsung heeft haar nieuwe telg uit de Galaxy S20-serie officieel aangekondigd. De Samsung Galaxy S20 FE is officieel aangekondigd, en dus kunnen we alle details en informatie met je delen.

Samsung Galaxy S20 FE aangekondigd

Vandaag was het tijd voor Part 2 van de Samsung Unpacked party. We zagen eerder deze maand al de nieuwe Note 20-serie en nog verschillende andere producten. Nu is het dus tijd aan de nieuwe S20, waarbij het toestel de naam Samsung Galaxy S20 Fan Edition, afgekort Galaxy S20 FE heeft gekregen.

Aan boord van deze smartphone vinden we een 6,5 inch Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Kies je voor de 4G-versie, dan wordt de telefoon aangedreven door de Exynos 990 chipset; de 5G-versie krijgt de Snapdragon 865 processor mee van Qualcomm. Opvallend is het jasje waarin de telefoon uitgebracht wordt; je kunt hem krijgen in zes verschillende stijlvolle kleuren; Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy en Cloud White. Ook is hij IP68-gecertificeerd en is hij stof- en waterdicht.

De Samsung Galaxy S20 FE verschijnt met een triple-camera; deze biedt een 12MP hoofdsensor, 12MP groothoek en een 8MP telefotolens. De front-camera telt 32 megapixel. Dankzij deze telelens aan de achterkant kun je 3x hybrid optisch zoomen en dus zonder al teveel kwaliteitsverlies je onderwerp dichterbij halen. Ook belooft Samsung een goede nachtmodus in de camera en kun je 30x Space Zoom verwachten. Echter is dit digitale zoom, dus dit gaat direct invloed hebben op de fotokwaliteit.

Samsung rust de Galaxy S20 Fan Edition uit met een 4500 mAh accu, al krijgt de 4G-versie een 4000 mAh batterij mee. Laden gaat met 15W, maar kan ook draadloos. Er is 6GB aan werkgeheugen, 128GB/256GB aan opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart. Natuurlijk is er Android 10 met de nieuwe One UI 2.5 skin van Samsung. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm zelf. Samsung benadrukt dat je op de Galaxy S20 FE drie Android-updates kunt verwachten, zo bevestigde de fabrikant eerder al.

Beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S20 FE komt in de kleuren Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Red en Cloud Navy bij alle punten beschikbaar. Voor de kleuren Cloud White en Cloud Orange kun je alleen terecht bij Samsung zelf.

De Galaxy S20 FE 4G-variant is verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 649,- (128 GB) en € 719,- (256 GB). De 5G-varianten zijn verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 749,- (128 GB) en € 819,- (256 GB). Degenen die het 5G-model pre-orderen voor 1 oktober krijgen een Gaming Pack cadeau of een Fit-pakket met de nieuwe Galaxy Fit 2. Je kunt het toestel direct bestellen bij Samsung, Coolblue en Bol.com.