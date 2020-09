Samsung Galaxy S20 FE verschijnt in hands-on foto’s

Samsung werkt aan een speciale Fan Edition van de Galaxy S20. Dat was al duidelijk, maar nu komt er nog meer informatie naar buiten; samen met hands-on foto’s.

Galaxy S20 FE in hands-on

Het is geen geheim meer dat Samsung met de Galaxy S20 Fan Edition komt. Deze smartphone zal op 23 september aangekondigd worden, dan is er namelijk een persconferentie van Samsung waar het nieuwe toestel te zien zal zijn. Tot die tijd moeten we het doen met de leaks en overige informatie en beelden. En daaraan ontbreekt het niet.

Nu zijn er hands-on foto’s opgedoken van de Galaxy S20 FE. Hierdoor krijgen we het toestel nog wat beter te zien. De fabrikant zal het toestel uitrusten met een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm met 120Hz verversingssnelheid. Het is een scherm dat plat is en niet doorloopt aan de zijkanten.

Verder is er IP68-certificatie, een camera met 3x optische zoom, 32MP selfie-camera en One UI 2.5. Verder zal er een 4G- en een 5G-editie verschijnen, waarbij de 4G-versie een Exynos 990 lijkt te krijgen, de 5G-versie een Snapdragon 865. Verder verwachten we 6GB RAM en 128GB opslagruimte.