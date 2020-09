Wallpapers Samsung Galaxy S20 FE uitgelekt: download ze alle 8

Samsung werkt aan een speciale editie van de Galaxy S20. Binnenkort gaan we de Samsung Galaxy S20 FE zien, een smartphone waarover al veel naar buiten is gebracht. Nu kun je aan de slag met de wallpapers.

Galaxy S20 FE wallpapers

Op het toestel zelf moeten we nog even wachten, maar met de achtergronden van de Samsung Galaxy S20 FE kunnen we alvast aan de slag. De fabrikant zal op 23 september de nieuwe smartphone aankondigen, zo schreven we eerder. De afkorting ‘FE’ staat voor Fan Edition.

De wallpapers van de Samsung Galaxy S20 FE zijn in originele resolutie en afkomstig uit de gelekte firmware van het toestel. Met een afmeting van 2400 x 2400 pixels kun je ze uitstekend gebruiken op je eigen toestel.

Wil je de achtergronden downloaden, dan kun je dat doen via deze link. Het ZIP-mapje heeft een grootte van 28,3MB.

