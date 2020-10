Samsung Galaxy A42 5G voor 379 euro nu te bestellen in Nederland

Goed nieuws voor degenen die met smart op de nieuwe A42 van Samsung zitten te wachten. Vanaf nu is het mogelijk het betaalbare 5G-toestel te bestellen.

Samsung Galaxy A42 in Nederland

Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven is het vanaf nu mogelijk om de Samsung Galaxy A42 te bestellen. Dit blijkt uit de database van DroidApp. Begin september toonde Samsung de Galaxy A42 aan de wereld, maar deelde daarbij niet veel gegevens. Die hebben we nu wel voor je.

De Samsung Galaxy A42 heeft met een schermgrootte van 6,6 inch een flink display. Deze levert een HD+ resolutie en geeft ook direct toegang tot de vingerafdrukscanner. Tevens heeft de smartphone ondersteuning voor het 5G-netwerk en kun je gebruikmaken van de geavanceerde quad-camera met 48MP hoofdsensor.

De fabriek levert de Galaxy A42 5G af met 4GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB. Daarnaast is er een flinke 5000 mAh accu die met 15W weer wat sneller van stroom voorzien kan worden. Uiteraard wordt de Samsung Galaxy A42 geleverd met Android 10 en de One UI 2.5 skin. Het ligt voor de hand dat ook Android 11 verschijnt voor de A42, maar hierover is nog niks bekend.

Samsung brengt de smartphone uit in een klassement waar al veel concurrenten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de OnePlus Nord, welke krachtiger is, veel sneller op kan laden en ook nog eens een Full-HD+ resolutie biedt. Voor wat tientjes meer heb je ook nog de Oppo Find X2 Lite, allebei met ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Kopen

Wil je de nieuwe Samsung Galaxy A42 bestellen? Daarvoor kun je direct terecht bij Coolblue, Bol.com, Mobiel en Belsimpel. Je kunt kiezen uit de kleuren wit, grijs en zwart. De uitlevering start in november.