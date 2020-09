Samsung presenteert Galaxy A42 5G, een betaalbare 5G-smartphone

Samsung kondigt vrij onverwacht wat nieuwe producten aan. Eén daarvan is een betaalbare 5G-smartphone in de A-serie. Maak kennis met de Galaxy A42 5G.

Samsung Galaxy A42 5G

Vrij onverwacht heeft Samsung nieuwe producten gepresenteerd. De smartphonefabrikant kwam gisteren al met de Nederlandse introductie van de Galaxy Z Fold 2, en nu is het tijd voor de Galaxy A42 5G.

Als eerst beginnen we met de Samsung Galaxy A42 5G. Dit toestel is het nieuwste toestel dat aan de A-serie wordt toegevoegd en beschikt, zoals de naam al aangeeft, over ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het is de eerste betaalbare smartphone van Samsung in het 5G-aanbod.

Heel veel details geeft de fabrikant nog niet, maar wat we wel weten, zetten we voor je op een rijtje. De Samsung Galaxy A42 5G geeft je een 6,6 inch Super AMOLED-scherm met een nog onbekende resolutie, maar we vermoeden Full-HD+. In het scherm vinden we een notch met daarin de front-camera, en ook de vingerafdrukscanner zal in het scherm geplaatst zijn.

Aan boord van het toestel is een quad-camera, waarbij helaas nog geen details worden genoemd. We wachten dus op nog meer informatie. Zodra dit bekend is, zullen we dit artikel bijwerken met de details. Samsung laat wel weten dat de nieuwe Galaxy A42 5G begin november verkrijgbaar zal zijn voor 379 euro.