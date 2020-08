Samsung geeft je 50 euro cashback op Galaxy A51 en A71

We zijn een nieuwe aanbieding tegengekomen van Samsung. Ben je op zoek naar een degelijke smartphone voor een interessante prijs, dan hebben we een interessante aanbieding voor je. Je krijgt cashback op de Galaxy A51 en Galaxy A71.

Cashback op Galaxy A51/A71

Met regelmaat zijn er interessante aanbiedingen te vinden rondom smartphones, en nu kunnen we een andere deal met je delen. Samsung geeft je de rest van de maand 50,00 euro cashback op de Galaxy A51 en Galaxy A71. De twee smartphones krijg je dus voor minder geld, al zijn er wel een aantal dingen die goed zijn om te weten.

De eerste smartphone die je met cashback krijgt is de Samsung Galaxy A51. Deze smartphone hebben we eerder uitgebreid getest in de Galaxy A51 review. We schreven dinsdag dat deze smartphone zeker is van drie jaar lang Android-updates, goed nieuws dus. Er is een 6,5 inch Super AMOLED-scherm, samen met een quad-camera met 48MP hoofdcamera en een Exynos 9611 octa-core chipset. Verder is er een 4000 mAh accu en de vingerafdrukscanner zit in het beeldscherm.

Dan is er nog de Galaxy A71. Ook deze smartphone krijgt drie jaar lang Android-updates, waardoor je dus ook hiervoor Android 11, 12 én 13 kunt verwachten. De Samsung Galaxy A71 krijgt een 6,7 inch Super AMOLED-scherm mee, samen met een quad-camera met 64MP hoofdlens, Snapdragon 730 octa-core chipset en een 4500 mAh accu.

De cashback

Door de smartphone bij één van de deelnemende winkels te kopen, kun je de 50 euro cashback claimen. Dat doe je via deze link van Samsung. Je vult hierbij het aanmeldformulier in, een kopie van de verpakking en de bon stuur je in en that’s it. De aanbieding is van 17 augustus tot en met 30 augustus, je moet de cashback voor 13 september claimen.

De deelnemende winkels hebben we hieronder voor je neergezet.

Galaxy A51 kopen: Coolblue, Bol.com, Mobiel, MediaMarkt, KPN, Samsung Shop, T-Mobile, Ben en Ritel.

Galaxy A71 kopen: Coolblue, Bol.com, Mobiel en de Samsung Shop en de bovengenoemde winkels.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 275,00 euro