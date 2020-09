Samsung Galaxy Z Fold 2 aangekondigd voor Nederland: alle details

Het hoge woord is eruit; de Samsung Galaxy Z Fold 2 komt naar Nederland. Het is de derde vouwbare smartphone van Samsung en tevens op verschillende gebieden verbeterd ten opzichte van zijn voorganger.

Galaxy Z Fold 2 naar Nederland

De Galaxy Fold was de eerste vouwbare smartphone van Samsung. Nu is er voor dat toestel een opvolger, welke gelijk, net als de Galaxy Z Flip, deel uitmaakt van de Z-serie. De nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 2 werd begin augustus al aangekondigd, maar verschillende informatie bleef onbekend, waaronder de release en prijs.

Nieuw is onder andere het verbeterde scharnier waarbij borsteltjes ervoor zorgen dat er geen stof in komt. De kleur van het scharnier kan nog aangepast worden middels een accessoire. Daarbij is het een plastic scherm waar een stuk glas achter geplaatst is, voor de flexibiliteit.

Die informatie is er nu wel. Voordat we het daar over hebben zetten we nog kort even de informatie over de smartphone op een rij. Het toestel heeft op de voorkant een 6,2 inch 60Hz scherm. Opengeklapt verschijnt er een 7,6 inch Super AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Er is een Snapdragon 865+ processor, 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De telefoon biedt uiteraard toegang tot het 5G-netwerk, beschikt over een 4500 mAh accu en kan bekabeld (25W) en draadloos (11W) opgeladen worden.

Het maken van foto’s kan met de 10 megapixel camera welke je kunt bereiken door het toestel open te klappen. Achterop zit er nog een triple-camera met drie 12MP lenzen. Uiteraard is er de One UI skin, bovenop Android 10. Samsung belooft voor het toestel drie jaar lang Android-updates, dus Android 11, 12 en 13 zitten in de pijplijn.

Samsung brengt het toestel vanaf 18 september naar Nederland. De prijs van het toestel komt uit op 1999 euro. Vanaf vandaag is het mogelijk een pre-order te plaatsen. Dit kun je doen bij Samsung zelf.