Samsung Galaxy Z Fold 2 aankondiging voor Nederland is op 1 september

Samsung start de nieuwe maand met een grootse aankondiging. We kregen tijdens de afgelopen editie van Unpacked al het één en ander te horen over de smartphone, maar nu is het tijd voor meer.

Galaxy Z Fold 2 aankondiging op 1 september

Samsung komt met een nieuwe Unpacked-aankondiging en die wordt ook wel ‘Unpacked Part 2’ genoemd. De fabrikant liet tijdens haar eerdere Unpacked aankondiging de nieuwe Galaxy Note 20-serie, Tab S7 en Watch 3 zien, maar ook de Galaxy Z Fold 2. Echter bleef over het laatste toestel nog wel wat onduidelijk. Maar dat gaat veranderen.

Op 1 september zal Samsung officieel de Galaxy Z Fold 2 presenteren. Dan zullen we de definitieve specificaties te horen krijgen, en niet minder belangrijk; de prijs van het toestel. In de eerdere aankondiging kregen we de specificaties al wel te horen. Volgens geruchten zou op 1 september ook de pre-order starten van het nieuwe vouwbare toestel.