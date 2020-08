Samsung Galaxy Z Fold 2 onthuld: de nieuwe vouwbare smartphone

Samsung heeft vandaag een hoop nieuwe producten en dingen aangekondigd. Daaronder valt ook de nieuwe Galaxy Z Fold 2, de nieuwe vouwbare smartphone van de fabrikant.

Galaxy Z Fold 2

Er staat een nieuwe vouwbare smartphone van Samsung klaar. Samsung heeft zojuist de nieuwe Galaxy Z Fold 2 aangekondigd, een vouwbare smartphone met een aantal nieuwe features en mogelijkheden. Samsung plaatst voortaan alle foldable toestellen in de Galaxy Z-lijn, zodat je direct kunt herkennen dat het hier gaat om een vouwbaar toestel.

De Galaxy Z Fold 2 vouw je open als een boek. Binnenin krijg je dan toegang tot het 7,6 inch Super AMOLED-scherm. Aan de buitenkant is het scherm een stuk groter dan bij het huidige model, een 6,2 inch display zien we daar. Het grote uitgeklapte scherm levert een verversingssnelheid van 120Hz, het secundaire scherm 60Hz. Daarbij heeft de nieuwe Fold een stuk dunnere schermranden.

Samsung voorziet de vouwbare Galaxy Z Fold 2 van een Snapdragon 865+ processor, 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Daarbij kan de telefoon gebruik maken van het 5G-netwerk en is er een 4500 mAh accu, met 25W laden en 11W draadloos laden. De Z Fold 2 krijgt een triple-camera met drie 12 megapixel sensoren, de front-camera heeft 10 megapixel.

De fabrikant deelt niet veel informatie over het nieuwe model. Wel wordt duidelijk dat we de smartphone later dit jaar in de winkels kunnen verwachten, in het Mystic Black en Mystic Bronze. Wanneer hij naar Nederland komt en voor welke prijs, is nu nog onduidelijk.