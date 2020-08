Samsung livestream: volg de aankondiging van Note 20 en meer

Vandaag is het zover. Samsung gaat een hoop nieuwe producten aankondigen. Tijdens Unpacked 2020 zien we onder andere de Tab S7 en Galaxy Note 20. Wil je niks missen, volg dan de livestream.

Samsung livestream

Samsung heeft vandaag een nieuwe editie gepland staan van Samsung Unpacked 2020. Tijdens de editie van vandaag, op 5 augustus, kunnen we een hoop nieuwe producten verwachten. Allereerst zal de fabrikant hier vandaag de Galaxy Note 20 aankondigen, samen met de Note 20 Ultra. Maar wat heeft Samsung nog meer in petto?

Er is veel nieuws al naar buiten gekomen en als de berichten kloppen, gaan we ook de derde vouwbare smartphone zien van Samsung. Het zou hierbij gaan om de Samsung Galaxy Z Fold , direct te herkennen aan het grotere secundaire scherm aan de buitenkant. Verder zien we mogelijk de nieuwe Galaxy Watch 3 smartwatch en de Galaxy Tab S7 tablets. Tot slot zou Samsung de nieuwe Galaxy Buds Live headset willen tonen.

De aankondiging van vandaag begint om 16:00 uur Nederlandse tijd. Wil je niks missen, dan kun je hieronder de livestream bekijken. Natuurlijk lees je ook alles over de aankondiging op DroidApp.