Samsung Galaxy Z Fold 2 uit de doeken: specs en foto’s

We zagen al aardig wat nieuws over de Note 20-serie en de Galaxy Tab S7-reeks. Nu is het tijd om je bij te praten (met specs en beeld) van de Galaxy Z Fold 2.

Galaxy Z Fold 2 in de spotlights

Op 5 augustus zal Samsung meerdere nieuwe producten tonen. Hierbij zullen we in ieder geval de Galaxy Note 20-serie gaan zien, net als de Tab S7-serie en de Watch 3. Een ander product waarop de aandacht gevestigd zal zijn, is de nieuwe vouwbare smartphone van het bedrijf; de Galaxy Z Fold 2.

We zagen zo nu en dan eens wat nieuws erover voorbij komen. Nu heeft Ishan Agarwal flink wat beeldmateriaal naar buiten gebracht van het nieuwe toestel. De nieuwe Galaxy Z Fold 2 zal voorzien zijn van 5G-ondersteuning en dunnere schermranden krijgen dan zijn voorganger. Daarbij doet het design meer denken aan de nieuwe Note 20-reeks, die we ook zullen gaan zien op 5 augustus.

Dankzij de nieuwe renders komen we te weten dat Samsung de telefoon in ieder geval uitbrengt in het Mystic Black en Mystic Bronze. Ook zal er een punch-hole in het rechterscherm geplaatst worden voor de front-camera.

De specs

Op basis van de eerder gelekte gegevens, is de verwachting dat het toestel een 7,7 inch Super AMOLED scherm krijgt met een verversingssnelheid van 120Hz. Het scherm aan de buitenzijde krijgt een grootte van 6,23 inch en zal eveneens een AMOLED-scherm zijn. De triple-camera moet beschikken over een 64MP + 12MP + 12MP lens, de front-camera moet 10 megapixel meekrijgen.

Samsung zou verder de smartphone uit willen rusten met 512GB aan maximum opslagruimte. We verwachten in ieder geval een 256GB-versie, en mogelijk ook een 128GB versie nog, al blijft dat twijfelen. De Galaxy Z Fold 2 krijgt verder een 4356 mAh accu, welke 15W draadloos en bekabeld opgeladen moet kunnen worden. Verder wordt One UI verwacht, samen met Android 10. Volgens de berichten krijgt het toestel een prijskaartje van 1980 dollar.

Alle details over de nieuwe foldable smartphone van Samsung komen we waarschijnlijk 5 augustus te weten. DroidApp houd je hiervan op de hoogte.