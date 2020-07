Samsung geeft bevestiging: 5 nieuwe producten op 5 augustus

Samsung heeft bekend gemaakt dat het niet alleen de nieuwe Galaxy Note 20-serie aan zal kondigen tijdens het Unpacked event. In totaal zal de Zuid-Koreaanse fabrikant vijf nieuwe producten presenteren. Wat kunnen we verwachten?

Vijf producten van Samsung

Samsung heeft de bevestiging gegeven dat het in totaal vijf producten aan gaat kondigen. Het gaat om de aankondiging van Samsung Unpacked, welke gepland staat voor 5 augustus. Er gaan al langere tijd berichten over de nieuwe Note 20-serie. Waarbij we zowel de foto’s van de Galaxy Note 20 (met plastic behuizing) als de Galaxy Note 20 Ultra foto’s voorbij hebben zien komen.

Zeker lijkt dus wel dat Samsung hier de nieuwe Galaxy Note 20-serie zal presenteren. Voor zover bekend bestaat deze reeks uit de bovengenoemde twee modellen. Verder gaan er berichten over de Galaxy Tab S7/S7+, de Galaxy Z Flip 5G en de Galaxy Watch 3. Geruchten gaan ook over de Galaxy Z Fold 2, maar het is niet bekend of Samsung al zover is om deze smartphone te tonen. Aannemelijker is dat Samsung de nieuwe Galaxy Buds Live oordopjes toont.

Wat we precies kunnen verwachten is dus nog even afwachten, maar zeker lijkt wel dat Samsung flink wil uitpakken. DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden van Unpacked.