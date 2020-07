Samsung Galaxy Tab S7 en S7 Plus: afbeelding en specificaties opgedoken

Samsung komt binnenkort met een nieuwe tablet. Het apparaat moet de naam Samsung Galaxy Tab S7 Plus krijgen. Nu krijgen we een beeld van de eerste specificaties en de tablet zelf.

Galaxy Tab S7 Plus

Smartphones komen met regelmaat uit en ook de tablet is nog niet opgegeven. Samsung zal binnenkort een nieuwe tablet presenteren met de naam Samsung Galaxy Tab S7 Plus. Deze zal mogelijk beschikbaar komen naast een Galaxy Tab S7. De Galaxy Tab S7 Plus zou geleverd worden met de nieuwe Snapdragon 865+ processor, en beschikken over ondersteuning voor het 5G-netwerk.

Samsung zal de tablet verder voorzien van een S Pen, al is nog niet veel bekend over eventuele verbeteringen voor deze pen. Daarnaast is er 6 of 8GB aan werkgeheugen en komt het interne geheugen uit op 128GB of 256GB, afhankelijk van de versie die gekozen wordt. Het scherm is een 12,4 inch AMOLED-display met een resolutie van 2800 x 1752 pixels. Vanuit de doos komt het apparaat uiteraard met Android 10 end e One UI 2.5 skin.

De accucapaciteit zou volgens de geruchten uitkomen op 10.090 mAh. Naar verluidt zou deze tablet opgeladen kunnen worden met een snelheid van 45 watt. Verder verwachten we een 8 megapixel camera aan de voorkant en een dual-camera aan de achterzijde. Deze zou de resolutie hebben van 13 megapixel en 5 megapixel. Evleaks heeft onderstaande foto gedeeld van de nieuwe Galaxy Tab S7, zonder Plus. Daar zien we de achterkant nog niet terug en ontbreekt nog informatie over de specificaties.

Het is niet bekend wanneer Samsung de nieuwe tablet presenteert. Wel komt de fabrikant 5 augustus met de aankondiging van de Galaxy Note 20-serie, wie weet zien we daar ook de nieuwe tablet terug.