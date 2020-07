Samsung brengt Galaxy M31 met 6000 mAh accu voor €279 naar Nederland

Op zoek naar een relatief betaalbare smartphone met een onwijs grote accu? De Samsung Galaxy M31 wordt vanaf nu uitgebracht in Nederland, zo heeft de fabrikant besloten.

Galaxy M31 naar Nederland

Samsung heeft bekend gemaakt dat het de Samsung Galaxy M31 uitbrengt in Nederland. Dit toestel werd eerder al in verschillende andere landen gereleased, nu dus ook in ons land. De M31 is ideaal voor degenen die op zoek zijn naar een smartphone welke goed is uitgerust en voorzien is van een enorme accu. Want dat heeft de Galaxy M31, een capaciteit van maar liefst 6000 mAh.

Verder heeft de Galaxy M31 een Full-HD+ AMOLED scherm van 6,4 inch groot. De telefoon heeft een snelle octa-core processor van Samsung en zowel dual-sim als ruimte voor een geheugenkaart. Daarbij kun je foto’s maken met de uitgebreide quad-camera aan de achterzijde, of met de 32MP front-camera. De smartphone wordt geleverd met 4GB aan werkgeheugen en 64GB interne opslagruimte.

De Samsung Galaxy M31 heeft verder NFC, een USB-C poort en draait natuurlijk op Android 10. Deze is op haar beurt weer voorzien van de One UI skin van Samsung. Het toestel heeft een erg aantrekkelijke prijs van 279 euro. Je kunt het toestel vanaf nu enkel kopen bij Coolblue en Bol.com.