Samsung Galaxy M31 aangekondigd: Android 10 en 6000 mAh accu

Samsung heeft een erg interessante smartphone aangekondigd in de M-serie. Het is de Samsung Galaxy M31, voorzien van een enorme accu en Android 10.

Galaxy M31 aangekondigd

In de M-serie heeft Samsung uitbreiding aangekondigd. De Koreaanse fabrikant heeft het doek van de Samsung Galaxy M31 gehaald, de nieuwste smartphone met verschillende hoogstandjes. Allereerst wordt de telefoon uitgebracht met Android 10, samen met de One UI skin van Samsung.

Samsung plaatst een 6000 mAh accu in de Galaxy M31, en zo enorm zien we ze eigenlijk nooit. De 6000 mAh accu kan met 15W opgeladen worden, wat daardoor nog wel even wat tijd in beslag kan nemen.

Quad-camera

Daarbij is er een quad-camera met 64MP hoofdlens, 8MP groothoeklens, 5MP macrolens en 5MP dieptecamera. De vingerafdrukscanner bevindt zich eveneens aan de achterkant van de telefoon. Voorop is een 6,4 inch AMOLED-scherm met 32MP front-camera.

Technisch gezien kom je ook weinig tekort met de Samsung Galaxy M31. Aanwezig is een Exynos 9611 chipset, 6GB aan werkgeheugen en 64/128GB opslagruimte. Dit kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Ook zien we een 3,5mm headset en Bluetooth 5.0, maar lijkt NFC afwezig.

Vooralsnog is de Galaxy M31 alleen voor India aangekondigd. De prijs ligt daar omgerekend rond de 200 euro. Het is niet bekend of de smartphone ook in ons land verschijnt. Als hier meer over bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte. Als hij hier verschijnt, zal hij vanwege heffingen en belastingen duurder zijn dan 200 euro.

