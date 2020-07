Samsung brengt Galaxy A31 voor 299 euro naar Nederland

De Galaxy A-serie werd eerder al uitgebreid met de introductie van de Galaxy A31. Nu is bekend geworden dat dit toestel zijn debuut zal maken in Nederland.

Galaxy A31 komt naar Nederland

Samsung heeft bekend gemaakt dat het met een nieuwe A-serie smartphone naar Nederland komt. We schreven eerder al over de introductie van de Galaxy A31 en dit is het betreffende toestel dat hier zijn debuut zal maken. De telefoon is voorzien van nette specificaties met een stijlvol design.

Eerder bracht Samsung al de scherpgeprijsde Galaxy A21s uit in ons land. Nu wil het met de Galaxy A31 een iets hoger segment verzorgen. De telefoon krijgt een 6,4 inch Full-HD+ Super AMOLED-scehrm mee, waarin een notch is geplaatst voor de 20 megapixel front-camera. Achterop is er een quad-camera. Deze bestaat uit een 48MP hoofdlens, samen met een 8MP groothoek, 5MP diepte en 5MP macrolens.

Onder de plastic motorkap van het toestel bevindt zich een MediaTek MTK6768 quad-core processor. Daarbij heeft de Galaxy A31 4GB aan werkgeheugen tot zijn beschikking en 64GB aan interne opslagruimte. Met een geheugenkaart kun je dit uitbreiden met nog eens 512GB. Flink is de accu, die een capaciteit biedt van 5000 mAh; het opladen gaat met 15W.

Samsung benadrukt verder de geringe dikte van de telefoon; 8,6 millimeter. De smartphone heeft een vingerafdrukscanner geïntegreerd in het beeldscherm en ook kan het overweg met beveiligingsplatform Samsung Knox.

Vanaf begin juli komt het toestel op de markt in de kleuren Prism Crush Black en Prism Crush Blue, voor een prijs van 299 euro.