Samsung Galaxy A31 aangekondigd: alle details op een rijtje

De Galaxy A-serie van Samsung is verder uitgebreid met een nieuw toestel. Het is de Samsung Galaxy A31 die nu is gepresenteerd. Alle details hebben we voor je op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy A31

In de Galaxy A-serie van Samsung vinden we al een hoop toestellen. Dat aantal wordt nu verder uitgebreid met een nieuwe telefoon; de Samsung Galaxy A31. Het toestel wordt geplaatst tussen de A20 en A40-serie. In Nederland zagen we eerder al de Galaxy A51 en Galaxy A71. De Galaxy A31 beschikt over prima specificaties die we hieronder hebben neergezet.

Er is een 6,4 inch Full-HD+ scherm, van het type Super AMOLED. In de notch zit een 20MP lens. Achterop zien we een zogenaamd camera-eiland, met daarin vier lenzen. Dit betreft een 48 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoeklens, 5 megapixel dieptesensor en een macrolens van 5 megapixel. Aanwezig is verder een octa-core processor, 4/6GB aan werkgeheugen en 64/128GB aan opslagruimte.

De Samsung Galaxy A31 is verder uitgerust met een flinke 5000 mAh accu, maar het laden neemt met 15W wel wat meer tijd in beslag. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm. Samsung doopt het toestel in de kleuren Prism Crush Black, Blue, Red en White. Onbekend is wanneer de smartphone verschijnt en voor welke prijzen. Samsung heeft het toestel alleen zelf gedeeld op de perspagina, verdere details worden in de toekomst verwacht.