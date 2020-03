Renders verschenen van Samsung Galaxy M51 met triple-camera

De M-serie wordt steeds verder uitgebreid bij Samsung. Nu zien we renders van de nieuwe Samsung Galaxy M51. Dit toestel zal beschikken over een triple-camera en een net design.

Samsung Galaxy M51

De Galaxy M-serie van Samsung wordt verder uitgebreid met nieuwe modellen. Eén van deze modellen zal de Samsung Galaxy M51 zijn. De M-serie is nog niet eerder in Nederland uitgebracht. Het is onduidelijk of Samsung die strategie nu gaat aanpassen. De markt in dit segment is al enorm verzadigd en de M51 komt zich daar dan tussen mengen.

Nieuwe renders laten dus de Galaxy M51 zien. De smartphone zou de volgende afmetingen moeten krijgen; 162,6 x 77,5 x 8,5 millimeter. Daarbij krijgt het toestel een 6,5 inch beeldscherm, met daarin een punch-hole waarin de front-camera is geplaatst. Achterop zien we de triple-camera en de vingerafdrukscanner. Verder krijgt het toestel een 3,5 millimeter aansluiting en is er een USB-C poort.

Wat we verder kunnen verwachten in de Galaxy M51 is de Snapdragon 720G of Snapdragon 662 processor. Dit is samen met 6GB aan werkgeheugen, Android 10 en natuurlijk de One UI skin. De prijs van het toestel zou rond de 250 euro moeten komen liggen. Nogmaals gezegd is het niet duidelijk of de Galaxy M51 naar Nederland komt.