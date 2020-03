De Samsung Galaxy A41 is onthuld: dit zijn alle specificaties

Samsung heeft de nieuwe Galaxy A41 aangekondigd. Ren niet gelijk naar de winkel, want er zijn een aantal belangrijke dingen die je moet weten. Door de aankondiging komen we in ieder geval alle specificaties te weten van het toestel.

Galaxy A41 is officieel

In Japan heeft Samsung de nieuwe Galaxy A41 aangekondigd. Het toestel is het kleinere broertje van de Galaxy A51 en de opvolger van de Galaxy A40. In tegenstelling tot de A51 is er geen punch-hole, maar maakt Samsung bij dit toestel gebruik van een notch. Daarbij is er geen vierkante camera-module maar worden de lenzen onder elkaar geplaatst.

Er is een 6,1 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Aanwezig is een Helio P65 processor van MediaTek. Er is 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dit geheugen kun je uitbreiden met een geheugenkaart. De camera achterop is een triple-camera met een 48 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel dieptelens. De front-camera telt 25 megapixel.

De Samsung Galaxy A41 heeft een 3500 mAh accu. Deze kan via de USB-C aansluiting opgeladen worden, waarbij de snelheid van de oplader uitkomt op 15 watt. De A41 komt beschikbaar in de kleuren blauw, zwart en wit. In juni 2020 komt de smartphone uit in Japan. We verwachten hem binnenkort ook in Nederland, alleen een prijs is nog niet bekend. De huidige Galaxy A40 verscheen voor 249 euro op de markt.