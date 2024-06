Samsung stopt met updates voor Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is al een tijdje op de markt. Nu is het moment aangebroken dat Samsung niet langer meer updates uitrolt voor deze smartphone.

Geen updates meer voor A41

Vier jaar geleden bestond de Galaxy A-serie al uit verschillende toestellen. Zo ook uit de Galaxy A41. Deze smartphone werd in 2020 uitgebracht en nu deze jaren later, is er een wijziging doorgevoerd in het updatebeleid van de fabrikant.

De mid-end smartphone wordt niet langer meer voorzien van updates. Dit wordt duidelijk uit de software-pagina die Samsung online heeft gezet. De vier jaar oude telefoon heeft in april nog de maart-update gekregen. Daarmee lijkt het de laatste update die voor de Samsung Galaxy A41 is verspreid.

Voor nu is er niet direct iets aan de hand. Wil je de telefoon nog lange tijd gebruiken, dan kan het raadzaam zijn om toch na te denken over een vervanger. De telefoon wordt immers niet meer voorzien van beveiligingsupdates en wordt daarmee kwetsbaarder voor kwaadwillende. De Samsung Galaxy A35 is dan een heel mooi alternatief, met lange tijd updates.