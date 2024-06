Samsung brengt One UI 6.1 naar Galaxy A14 en Tab S7 FE

Twee apparaten van Samsung worden geüpdatet naar One UI 6.1. De fabrikant voorziet de Galaxy A14 en de Galaxy Tab S7 FE van een nieuwe One UI 6.1 update. Deze update brengt een reeks nieuwe functies en verbeteringen.

One UI 6.1 voor A14 en Tab S7 FE

De Samsung Galaxy A14 en de Samsung Galaxy Tab S7 FE worden allebei voorzien van een grote update. De fabrikant brengt de One UI 6.1 update naar deze twee apparaten. In de afgelopen tijd zijn door het merk meerdere apparaten al voorzien van de update, en nu is het dus voor de Galaxy A14 en de Tab S7 FE tijd. De update staat bekend om de AI-functies, maar die opties zijn voorbehouden aan de dure high-end toestellen. Maar ondanks dat krijg je toch verschillende nieuwe opties aangeboden.

Davy laat ons weten dat de update binnen komt rollen op de Galaxy A14. De meeste nieuwe functies vind je terug in de galerij-app. De zoekfunctie hiervan is verbeterd, en ook kun je nu onderdelen van de ene foto, direct overzetten naar een andere foto. Tevens kun je verschillende andere verbeteringen terugvinden na de One UI 6.1 update, waaronder het instellen van foto’s op het Always On Display. De update wordt vanaf nu verspreid.