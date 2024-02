‘Samsung Galaxy A14 was meest verkochte Android in 2023’

Cijfers zijn naar buiten gekomen over de meest verkochte smartphones in 2023. Het blijkt dat Apple het nog altijd erg goed doet, maar ook Samsung zien we meermaals terug in de top 10.

Samsung Galaxy A14 meest populair

Het meest verkochte Android-toestel wereldwijd was vorig jaar de Samsung Galaxy A14. Dit blijkt uit cijfers die gedeeld worden door Canalys. De marktonderzoeker concludeert dat de top 5 wel wordt ingenomen door toestellen van Apple. De iPhone-toestellen verkopen als warme broodjes, met op de eerste plaats de iPhone 14 Pro Max, gevolgd door de iPhone 15 Pro Max. Ondanks dat we ons helemaal richten op Android, zijn we toch met de 15 Pro Max aan de slag gegaan. Onze bevindingen lees je terug in de iPhone 15 Pro Max review

Daarna vinden we de iPhone 15, 15 Pro en de iPhone 13 nog terug. De zesde plaats is volgens Canalys de Samsung Galaxy A14. Een betaalbaar toestel dat we eerder uitgebreid hebben besproken in de Galaxy A14 review. In de top 10 zien we ook de Samsung Galaxy A54. Dit fijne toestel hebben we besproken in onze Galaxy A54 review, en wist ook een DroidApp Award voor beste smartphone van 2023 in de wacht te slepen.

