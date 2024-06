Samsung Galaxy Watch FE te zien op foto’s; dit zijn de specs

Specificaties en foto’s van de nieuwe Samsung Galaxy Watch FE zijn opgedoken. We verwachten het nieuwe horloge deze zomer, samen met nog wat andere producten. Wat heeft de nieuwe smartwatch te bieden?

Dit is de Galaxy Watch FE

Nieuwe smartwatches gaan er de nodige tijd al rond. Het gaat om nieuwe horloges van Samsung. De fabrikant komt met de Watch 7-modellen, maar er gaan ook berichten rond over de Galaxy Watch FE. Net als bij de smartphonereeks, waar we de Fan Edition toestellen van kennen, kunnen we dus ook Fan Edition smartwatches verwachten. Waarmee Samsung zich precies mee wil onderscheiden met deze modellen, is nog niet helemaal duidelijk. Bij eerdere FE-smartphones zagen we een gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Wat vooral bij de Galaxy S20 FE tot uiting kwam.

Via internet krijgen we nu de specs en foto’s te zien van de Samsung Galaxy Watch FE. Volgens de bron komt het horloge met een 1,2 inch Super AMOLED-scherm, welke een resolutie levert van 396 x 396 pixels. Aanwezig is een Exynos W920 dual-core processor en Samsung levert het horloge met het nieuwe One UI Watch 5.0. Het horloge is IP68 gecertificeerd en krijgt 1,5GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte. Gesproken wordt over een 247 mAh batterij.

Opvallend is dat ook een Italiaanse webwinkel de nieuwe Galaxy Watch FE online heeft gezet. Hierbij wordt een prijs genoemd van 219 euro. Voor dit geld krijg je een 40mm kast met een roze, zwarte of blauwe band. We verwachten het nieuwe horloge op 10 juli. Op die dag toont Samsung waarschijnlijk ook de Watch Ultra, Galaxy Watch 7, de Z Flip 6, Fold 6 en de Galaxy Ring.