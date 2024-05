Samsung Galaxy Watch X wordt nieuwe smartwatch met betere accuduur

Samsung werkt aan een nieuwe smartwatch met de naam Galaxy Watch X. Dit komt naar voren uit nieuwe informatie die is verschenen. Eerder kwamen al berichten langs over de Galaxy Watch 7-serie.

Samsung Galaxy Watch X onderweg

Er zijn geruchten dat de aankomende Samsung Galaxy Watch7-serie drie varianten zal bevatten, waaronder een nieuw premium model dat mogelijk de naam “Samsung Galaxy Watch X” zal dragen. Deze naamkeuze zou een bewuste afstap kunnen zijn van de verwachte “Watch 7 Ultra” benaming, mogelijk om beter te concurreren met de Apple Watch Ultra-serie.

De Galaxy Watch X belooft zich te onderscheiden op het gebied van duikmogelijkheden. Het horloge zou waterbestendig zijn tot 100 meter (330 voet), wat overeenkomt met de classificatie van de Apple Watch Ultra. Het is belangrijk op te merken dat de waterbestendigheid wordt gemeten in termen van druk, wat betekent dat de daadwerkelijke duikdiepte minder is, rond de 40 meter (130 voet) zoals ook het geval is bij de Apple Watch.

Eerder verschenen renders van de vermeende Galaxy Watch 7 Ultra

Een ander opvallend kenmerk van de Galaxy Watch X is de verwachte batterijduur, die aanzienlijk langer zou zijn dan die van zijn voorgangers. Het horloge zou tot 100 uur meegaan op een enkele lading, wat neerkomt op ongeveer vier dagen aan batterijduur. Ter vergelijking: de Galaxy Watch 6 Classic heeft een batterijduur van maximaal 40 uur, terwijl de Watch 5 Pro tot 80 uur meegaat. De Apple Watch Ultra 2 biedt een batterijduur van 36 uur.

De langere batterijduur van de Galaxy Watch X kan deels worden toegeschreven aan de nieuwe Exynos W1000-chip, vermoedelijk de eerste 3 nm-chip van Samsung. Daarnaast lijkt de Watch X een grotere batterij te hebben, met een capaciteit van 578 mAh, in vergelijking met 425 mAh voor de Watch6 Classic en 573 mAh voor de Watch5 Pro.

De officiële onthulling van de Samsung Galaxy Watch X staat gepland voor 24 juni, volgens informatie van TechManiacs.gr. Deze datum verschilt van eerdere rapporten die 10 juli noemden. Naast de Galaxy Watch X wordt ook de lancering van de Galaxy Ring en nieuwe opvouwbare apparaten verwacht.