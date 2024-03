Samsung Galaxy Z Flip 6 nu ook in renders: ‘komt begin juli’

Nadat we gisteren schreven over de renders van de Samsung Galaxy Z Fold 6, is het nu tijd voor een andere foldable van het Koreaanse merk. We zien nu renders van de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 6. Mogelijk komen de nieuwe toestellen begin juli al.

Galaxy Z Flip 6 in renders

Na de recente renders van de Galaxy Z Fold 6, zijn er nu renders opgedoken van de Galaxy Z Flip 6, die op het eerste gezicht veel gelijkenis vertoont met zijn voorganger, maar met een iets dikkere behuizing.

Deze CAD-gebaseerde afbeeldingen van de Galaxy Z Flip 6 tonen een smartphone dat opvallend vergelijkbaar is met zijn voorganger, de Galaxy Z Flip 5. Het scherm behoudt zijn geschatte grootte van 6,7 inch, terwijl ook de poorten en knoppen in principe ongewijzigd lijken te zijn gebleven.

Het voornaamste verschil ligt in de fysieke afmetingen. Volgens de bron zal Samsung de Galaxy Z Flip 6 iets dikker maken, met afmetingen van 165,0 x 71,7 x 7,4 mm in uitgevouwen toestand. Dit is een subtiele verandering ten opzichte van de 165,1 x 71,9 x 6,9 mm van de Flip 5, met een iets grotere dikte van 0,5 mm. Het is opmerkelijk dat het dikker maken van smartphones tegenwoordig minder vaak voorkomt, maar Samsung lijkt hiervoor geldige redenen te hebben.

Een ander recent rapport suggereerde dat de opvouwbare batterij van de Galaxy Z Flip 6 aanzienlijk groter zal zijn. Waar eerdere modellen zich bevonden in het midden tot zo’n 3000 mAh, zou de Flip 6 kunnen beschikken over een batterij van 4000 mAh. Dit zou een welkome upgrade moeten zijn, gezien de uitdagingen die flip-telefoons traditioneel ondervinden wat betreft batterijduur.

Overigens is het mogelijk dat Samsung de nieuwe telefoons eerder aankondigt. Volgens bronnen zou Samsung begin juli al een aankondiging willen houden. Daar zullen we niet alleen de twee foldables gaan zien, maar ook de nieuwe Galaxy Ring.