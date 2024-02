Samsung Galaxy Ring aangekondigd

Samsung heeft een nieuw soort product aangekondigd. Het moet een dimensie bieden voor het bijhouden van je gezondheid en je activiteiten. Eerder zagen we het product al in een teaser; nu zien we hem officieel.

Galaxy Ring

Samsung heeft op het Mobile World Congress een nieuw product aangekondigd; de Galaxy Ring. Het product werd tijdens de Galaxy S24 aankondiging al gedeeld als teaser. De Galaxy Ring is precies zoals de naam al aangeeft; een ring. En dit is niet zomaar een ring, maar een slimme ring. Het product verschijnt in verschillende maten (Amerikaanse ringmaten 5 tot en met 13) en is voorzien van een aantal slimme functies. De ring is verkrijgbaar in de kleuren keramisch zwart, platinazilver en goud.

Maar wat kun je met de Samsung Galaxy Ring? Met de ring om je vinger kun je je hartslag meten, net als de ademhaling, slaap en nachtelijke bewegingen. Tevens moet het mogelijk zijn om met de ring een vroeg stadium van slaapapneu te detecteren. In samenwerking met een Galaxy Watch moet het mogelijk worden gemaakt om nog betrouwbaardere gegevens te verzamelen. De gemeten statistieken kun je raadplegen in de Health-app van Samsung.

Nieuw is de My Vitality Score, die je laat zien hoe vitaal je bent. Hierbij wordt gekeken naar je hartritme, hartslag in rust, je activiteiten en je slaap. Het doet een beetje denken aan de Body Battery van Garmin. Samsung zal deze functie later ook uitrollen naar de Galaxy Watch-gebruikers. Verdere gegevens zijn nog onbekend. Zo ontbreekt het aan een prijs en een releasedatum. Daarnaast is het nog de vraag wat de batterijduur is; aangezien de ring niet dermate veel ruimte heeft voor een (grote) accu.