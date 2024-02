Samsung Galaxy Fit 3 aangekondigd: nieuwe betaalbare fitnesstracker

Samsung heeft na een lange tijd van geruchten, eindelijk zelf de Samsung Galaxy Fit 3 aangekondigd. De nieuwe fitnesstracker is voorzien van verschillende mogelijkheden en opties, zodat je alles uit je bewegingen en activiteiten kunt halen.

Galaxy Fit 3 officieel

Een nieuwe smartwatch, of beter gezegd fitnesstracker, is officieel aangekondigd door Samsung. Het is de Samsung Galaxy Fit 3, en na lange tijd is het dus weer tijd voor een apparaat in de Fit-reeks. De smartwatch ging de afgelopen tijd al vaak rond in het geruchtencircuit. Nu deze officieel is aangekondigd, kunnen we alle details met je delen. Het horloge is voorzien van een breder scherm dan eerdere Fit-horloges.

Samsung voorziet de fitnesstracker van meer dan 100 watchfaces, zodat er altijd een wijzerplaat is die bij je past. Deze wordt getoond op het 1,6 inch 40 centimeter AMOLED-scherm. Dankzij de IP68-certificering kun je het horloge ook op regenachtige dagen gebruiken. Je kunt meer dan 100 verschillende workouts en activiteiten bijhouden en ook het meten van je stress en het bijhouden van je slaap behoort tot de mogelijkheden. De Galaxy Fit 3 is ook uitgerust met een hartslagmeter en het meten van SpO2. De behuizing is vervaardigd uit aluminium en de accu moet het 13 dagen uithouden.

Samsung heeft het apparaat voorzien van valdetectie. In geval van nood kan hiermee een bericht uitgestuurd worden naar een ingesteld noodnummer. Ook kan ervoor gekozen worden om dit nummer te bellen. Over de Europese release zijn verder geen uitspraken gedaan, maar de nieuwe fitnesstracker kan wel besteld worden bij Belsimpel voor net wat minder dan 100 euro.