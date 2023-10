Samsung Galaxy A41 en A71 bijgewerkt met september-update

Een nieuwe update staat klaar voor twee smartphones uit de Galaxy A-serie van Samsung. Het gaat om een update voor de A41 en de A71. De twee modellen zijn al eventjes geleden op de markt gebracht.

Updates voor A41 en A71

Enkele jaren geleden bracht Samsung verschillende modellen uit in de A-serie. En nog altijd staat de Galaxy A-serie garant voor een goed geprijsde smartphone met prima specificaties. Dat bewezen de nieuwste toestellen in de serie al in onze Galaxy A34 review en ook in de Galaxy A54 review liet de telefoon zich van een goede kant zien. Nu gaat de aandacht even naar twee eerder verschenen modellen; de Galaxy A41 en de A71.

Zowel de Samsung Galaxy A41 als de Galaxy A71 krijgen allebei de beveiligingsupdate van september aangeboden, zo horen we van lezer Arjaan. Zijn toestel krijgt de update van september binnen. Niet alleen brengt de update de patches van Google, ook Samsung’s eigen patches komen binnen met de patch. Ook belooft Samsung dat de update verschillende verbeteringen brengt in de stabiliteit en betrouwbaarheid. De update is een kleine 240MB groot.

