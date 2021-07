Samsung Galaxy A40, A41, A71, Note 20, Nokia 7.2, Moto G 5G en Xiaomi Mi 11 Lite krijgen updates

Zo is het dagen stil met updates, zo rollen een hoop fabrikanten ineens updates uit voor hun devices. Dat is nu het geval. Voor een reeks Samsung-toestellen, de Nokia 7.2, de Moto G 5G en de Xiaomi Mi 11 Lite worden nu nieuwe updates uitgerold. We zetten de details voor je op een rijtje.

Updates voor Samsung’s

We beginnen met de Samsung-modellen die bijgewerkt worden met een update. Bram laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A40 de beveiligingsupdate van juni heeft mogen ontvangen. Hiermee maakt het toestel een sprong vanaf de update van april. Voor de Samsung Galaxy A41 heeft Samsung de patch van mei klaargezet. Deze update brengt volgens Sjoerd ook verbeteringen in Quick Share.

Ook voor de bezitters van de Samsung Galaxy A71 is er nieuws te melden. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate juni 2021. Samsung belooft daarbij ook verbeteringen voor de algehele apparaatprestaties. De Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra krijgen de allernieuwste update aangeboden; de beveiligingsupdate van juli.

Motorola, Nokia en Xiaomi

Updates zijn er ook voor toestellen van Motorola, Nokia en Xiaomi. Om te beginnen is er de Moto G 5G. Waar deze onlangs de update naar Android 11 heeft mogen ontvangen, is er nu beveiligingsupdate mei 2021 met een grootte van 24,94MB, zo laat Paul weten. René meldt een hele late update voor zijn Nokia 7.2. Pas nu wordt dit toestel bijgewerkt met de beveiligingsupdate van april. Er lijken verder geen nieuwe functies doorgevoerd te worden, gezien de grootte van 6,05MB. Eerder plaatsten we al een uitgebreid artikel over het rammelende updatebeleid bij Nokia.

Dan is er nog een update voor de Xiaomi Mi 11 Lite. De update, waarover Richard ons heeft getipt, brengt allereerst beveiligingsupdate juni 2021. Verder zien we in de changelog nog enkele andere verbeteringen. Hierbij gaat het om optimalisaties in de videobeeldkwaliteit en de reactie van het touchscreen. Ook is een bug aangepakt waarbij de schermhelderheid in sommige gevallen langzamer aangepast werd dan verwacht.

