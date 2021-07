Android Update Bulletin week 26: deze toestellen kregen updates

Iedere zondag hebben we een mooi overzicht van de Android-apparaten die in de afgelopen week zijn bijgewerkt zijn met een update. Vandaag is het tijd voor het Android Update Bulletin van week 26.

Android updates in week 26

Iedere maand brengt Google een nieuwe security-patch uit voor Android. Fabrikanten kunnen hier vervolgens weer mee aan de slag. Ook komen er met regelmaat andere updates uit. Zo werd bekend dat OnePlus haar updatebeleid gaat veranderen. Deze week hebben verschillende merken hun smartphones bijgewerkt met een software-update. Of het nou een Android-update, beveiligingsupdate of een andere soort update is; we zetten het op een rij in het Android Update Bulletin van week 26.

Motorola

Moto G8 Plus: beveiligingsupdate juni 2021

Nokia

Nokia X20: beveiligingsupdate juni

Nokia 9 PureView: beveiligingsupdate juni

OnePlus

OnePlus Nord CE 5G: OxygenOS 11.0.3.3

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!