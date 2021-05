Xiaomi Mi 11 Lite review: vriendelijk geprijsde alleskunner in de test

Xiaomi timmert al een aantal jaren aan de weg. In elk segment is tegenwoordig wel een toestel van het bedrijf te vinden. Over het algemeen zijn het stuk voor stuk prima toestellen voor een redelijke prijs. Of Xiaomi deze trend ook met de Mi 11 Lite weet voor te zetten hebben we voor je getest.

Xiaomi Mi 11 Lite review

We zijn inmiddels van Xiaomi gewend dat het bedrijf een hele reeks toestellen van een model uitbrengen. De Mi 11 serie vormt hier geen uitzondering op. Naast de “normale” Mi 11 heeft Xiaomi de Mi 11 Ultra uitgebracht en verschijnt binnenkort de Mi 11i. De Mi 11 Lite is het kleine broertje van deze toestellen. De Mi 11 Lite is er in verschillende versies, in deze review lees je alles over de 4G versie.

Verkooppakket

De Mi 11 Lite wordt geleverd in een rechthoekige doos. In de doos vinden we alles terug wat je nodig hebt om direct aan de slag te gaan; de gebruiksaanwijzing, een pennetje om de simlade te openen, een USB kabel, de 33 Watt snellader en een siliconen hoesje. Lekker compleet dus.

Design en interface

Wat meteen opvalt aan de Mi 11 Lite is het gewicht. Het toestel weegt namelijk maar 157 gram. Hierdoor ligt het toestel prettig in de hand. De achterkant is wel erg gevoelig voor vingerafdrukken en voelt wat glad aan. Van Xiaomi hebben de we het toestel in de kleur zwart ontvangen. De Mi 11 Lite is ook te verkrijgen in de kleuren blauw en roze.

Xiaomi heeft het toestel voorzien van een 6,5 inch Full-HD AMOLED scherm. Over de kwaliteit van het scherm zijn we erg te spreken. In direct zonlicht is het scherm prima af te lezen. In het donker merken we dat de helderheid wat aan de hoge kant staat, maar dit is handmatig aan te passen. Het scherm heeft ook nog eens een verversingssnelheid van 90Hz. In de rechterbovenhoek zit een uitsparing voor de front-camera en aan de bovenkant van het scherm zit één van de stereo speakers geplaatst.

Aan de bovenkant vinden we zoals gebruikelijk bij de Mi 11 Lite de infraroodpoort terug, een handige toevoeging vinden we. Aan de rechterkant zitten de volumeknoppen geplaatst met daaronder de power-button. Deze laatste knop heeft een vingerafdrukscanner ingebouwd. De linkerkant is leeg gelaten. De onderkant biedt plek voor de tweede stereo-speaker, de USB-C aansluiting en de simlade. In de simlade kun je twee simkaarten kwijt of één simkaart en een SD-kaart. Op de achterkant heeft Xiaomi de cameramodule geplaatst met hierin drie lenzen. Deze module steekt iets uit.

Interface

De Xiaomi Mi 11 Lite wordt geleverd met Android 11 met daarover MIUI, de skin die Xiaomi meelevert op hun toestellen. Deze skin ziet er erg mooi uit, maar is wel even wennen wanneer je een skin van een ander merk gewend bent. Het startscherm is beperkt naar eigen smaak in te richten. Je hebt bijvoorbeeld niet de mogelijkheid om een icoon pakket in te stellen zoals bij de Poco launcher.

Daarentegen heb je wel de mogelijkheid om je Google feed te bekijken door van links naar rechts te vegen over het thuisscherm. Ook heb je de mogelijkheid om het Altijd-aan-display aan te zetten en dit in te stellen. Verder kun je kiezen uit verschillende klokken en achtergronden die vanuit de fabriek zijn meegeleverd.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

Bellen met de Mi 11 Lite gaat zonder problemen. De geluidskwaliteit is aan beide kant prima. Het bellen doe je met de standaard app van Google, net als het versturen van berichten en het typen hiervan. Het toestel ondersteunt het gebruik van twee simkaarten, echter gaat dit wel ten koste van het gebruik van een SD-kaart.

Om over het internet te surfen heeft Xiaomi Google Chrome geïnstalleerd. De eigen Mi browser ontbreekt op de Mi 11 Lite. Het toestel ondersteunt WiFi 2,4GHz en 5GHz en natuurlijk 4G. Ondersteuning voor 5G ontbreekt, Xiaomi heeft wel een Mi 11 Lite met 5G uitgebracht, maar deze is wat duurder dan de 4G versie. Verder wordt Bluetooth ondersteunt, net als GPS, NFC en heeft het toestel een infraroodpoort.

Multimedia: muziek en film

Dankzij het uitstekende scherm is de Mi 11 Lite een prima toestel voor het kijken naar films. Het scherm is een 6,5 inch Full-HD AMOLED scherm. Dit scherm is in direct zonlicht uitstekend af te lezen. Ook in de avonduren kan het scherm voldoende gedimd worden, al is hier af en toe wel een handmatige handeling voor nodig. Het scherm staat dan iets te fel af gesteld. Kleuren en details worden prima weergegeven op het scherm. Onder instellingen heb je de mogelijkheid om het kleurenscherm aan te passen.

Het geluid van de stereo-speaker is uitstekend te noemen, dit doet niet onder voor een toestel uit een hogere prijsklasse. Het volume kan lekker hard, zonder dat dit vervormd wordt, ook de bass is prima. Op de Mi 11 Lite is helaas geen 3,5 millimeter aansluiting aanwezig. Je kunt een adapter aanschaffen, zodat je alsnog je bedrade headset kunt aansluiten. Uiteraard is het ook mogelijk om een Bluetooth headset aan te sluiten.

Camera: foto en video

Tot zover zijn we erg tevreden over de Xiaomi Mi 11 Lite. Een belangrijk onderdeel van een goede beoordeling in de Xiaomi Mi 11 Lite review is de camera. Achterop het toestel vinden we de cameramodule terug met de drie lenzen. Naast de 64 megapixel hoofdlens zijn dit de 8 megapixel groothoeklens en de 5 megapixel macrolens. De camera-app van Xiaomi is overzichtelijk en wijst eigenlijk voor zich.

De foto’s die we overdag hebben gemaakt vallen wat donker uit. Ook zijn de foto’s niet erg gedetailleerd, maar voor deze prijs wel netjes. Foto’s die we gemaakt hebben met de groothoeklens vallen beter uit. We zien hier meer detail op terug en kleuren worden ook beter weergegeven. Inzoomen verder dan 5x is niet aan te raden. De foto’s worden dan beduidend minder van kwaliteit. De kwaliteit van macrofoto’s zijn redelijk.

Over foto’s die zijn gemaakt in het donker zijn we positief. Deze foto’s bevatten niet erg veel ruis, zoals we bij sommige camera’s zien in deze prijsklasse. Hieronder vind je een foto die we hebben gemaakt met de Xiaomi Mi 11 Lite. Wil je meer foto’s zien, bekijk dan hier het digitale fotoalbum.

Videocamera

Met de camera op de Mi 11 Lite heb je de mogelijkheid om in 4K te filmen. Je kan ook in Full-HD filmen met 60 frames per seconde. Tijdens het filmen bestaat er de mogelijkheid om in te zoomen. Echter is het niet mogelijk om tijdens het filmen te switchen tussen de hoofdlens en de groothoeklens. Je filmt dus met of de hoofdlens, of de groothoeklens. De kwaliteit van de geschoten filmpjes is prima.



Overige mogelijkheden

De gemiddelde smartphone van tegenwoordig heeft meer mogelijkheden die we al even kort of nog helemaal niet hebben besproken. Dit geldt ook voor de Mi 11 Lite. In dit onderdeel bespreken we deze mogelijkheden.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner is aan de zijkant geplaatst en doet ook dienst als aan- en uitknop. We zien bij andere toestellen dat vingerafdrukscanner iets in de zijkant ligt. Dat is niet het geval bij de Mi 11 Lite. De knop is als een normale aan- en uitknop op de zijkant geplaatst. Over de snelheid en nauwkeurigheid kunnen we kort zijn; de vingerafdrukscanner is erg snel en nauwkeurig.

Knop snelkoppelingen

Met deze optie kun je enkele handige snelkoppelingen instellen. Je hebt hier de mogelijkheid om de camera snel op te starten door bijvoorbeeld twee keer op de aan- en uitknop te drukken of één van de navigatie knoppen ingedrukt te houden. Per handeling heb je een aantal opties die je kunt instellen. Zo kun je bijvoorbeeld de zaklamp inschakelen door de terugknop lang ingedrukt te houden of de aan- en uitknop tegelijk met de home knop in te drukken.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

We hebben voor deze review de 4G versie van de Mi 11 Lite mogen testen. Deze heeft de Snapdragon 732G meegekregen. De 5G versie heeft de Snapdragon 780G aan boord en is iets duurder dan de 4G versie. De Snapdragon 732G doet prima zijn werk en is snel genoeg voor alledaagse taken. Games draaien ook goed op de Mi 11 Lite. Bovendien is deze processor ook vriendelijk voor de accu.

De accu heeft een capaciteit van 4250 mAh. Bij intensief gebruik en een 4G verbinding haalt de accu het einde van de dag met een screen-on-time van 4 á 5 uur. Bij matig gebruik en wanneer je voornamelijk gebruik maakt van WiFi, is een screen-on-time van 7 á 8 uur mogelijk. Hierbij moeten we opmerken dat we de verversingssnelheid op 90Hz hadden staan, het maximale. Xiaomi levert een 33 Watt snellader mee, erg netjes.

De Mi 11 Lite is bij ons in twee smaken te verkrijgen als het gaat om geheugen. Er is een 64GB te verkrijgen en een versie met 128GB opslaggeheugen. Beide versies hebben 6GB RAM aan boord. Het opslaggeheugen is eventueel uit te breiden met een SD-kaart, dit gaat echter wel ten koste van een eventuele tweede simkaart.

Updatebeleid

Xiaomi heeft onlangs duidelijkheid geschept in het updatebeleid van de fabrikant. Toestellen uit de Mi serie krijgen twee OS updates en vier MIUI updates. In de MIUI updates zijn de veiligheidspatches verwerkt. De Mi 11 Lite draait op dit moment op MIUI 12.08 met de beveiligingspatch van 1 april.

Beoordeling

Het is Xiaomi weer gelukt om prima toestel op de markt te brengen voor een redelijke prijs. Voor een dikke 300 euro krijg je een erg compleet toestel. De kwaliteit van de foto’s die overdag maken had iets beter gemogen, deze vallen wat donker uit. Wellicht is dit door een software update te verhelpen. Foto’s gemaakt in het donker zijn opmerkelijk goed.

Het toestel is daarbij erg snel, niet de grootste accu, maar voldoende om de dag mee door te komen. Mocht je toch een stukje dag overhouden, dan is de accu zo weer opgeladen met de meegeleverde 33 Watt snellader.

Een klein minpunt is het ontbreken van de 3,5 millimeter aansluiting. Aan de andere kant, tegenwoordig heb je al een paar Bluetooth oortjes voor vijf tientjes die een redelijk geluid hebben.

Wil je helemaal klaar zijn voor de toekomst, dan heb je de mogelijkheid om de 5G variant aan te schaffen. Deze heeft dezelfde specificaties als de 4G versie, maar dan een wat snellere processor en dus 5G. Voor deze versie betaal je een kleine 400 euro.

Je kunt de Xiaomi Mi 11 Lite kopen bij: Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Xiaomi Mi 11 Lite Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro