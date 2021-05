Xiaomi brengt uitgebreide en betaalbare Mi 11 Lite uit in Nederland

De Mi 11 Lite van Xiaomi is vanaf nu officieel verkrijgbaar in Nederland. De fabrikant brengt het toestel uit als 4G- en 5G-versie. De specificaties zijn netjes, voor de prijs van de Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite in Nederland

Nadat eerder al de Mi 11 uitgebracht werd in ons land, kwam later de aankondiging van twee andere modellen. Hierbij ging het om de Mi 11 Lite en de Mi 11i. De Xiaomi Mi 11 Lite is vanaf nu te koop in ons land. Hierbij kun je kiezen uit het 4G-model met de Snapdragon 732G chipset, of het 5G-model met Snapdragon 780G processor.

Aan boord van de betaalbare smartphone vind je een 6,55 inch Full-HD+ AMOLED scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Er is verder 6/8GB aan werkgeheugen, 64/128GB geheugen en dual-sim ondersteuning. Verder vinden we WiFi terug op het toestel en een triple-camera met 64MP hoofdcamera. Deze wordt bijgestaan door een 8MP groothoeklens en 5MP telelens.

Xiaomi geeft het toestel een 4250 mAh accu mee, met 33W razendsnel opladen. Dat is vrij uniek in deze prijsklasse. Over Android 11 is er de MIUI 12.5 skin. Xiaomi geeft gelijk wat meer informatie over het updatebeleid; Android 12 en 13 zitten in de pijplijn en voor een periode van twee jaar beveiligingsupdates.

Je kunt de Xiaomi Mi 11 Lite kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.