Xiaomi Mi 11 review: Xiaomi’s eerste high-end telefoon van 2021

Xiaomi doet het de laatste jaren erg goed om de smartphonemarkt. Het bedrijf brengt goede toestellen uit voor een schappelijke prijs. De Mi 11 is weliswaar niet de goedkoopste smartphone, maar het is dan ook een high-end toestel met bijna alles erop en eraan en gaat de concurrentie aan met de grote jongens.

Xiaomi Mi 11 review

Xiaomi brengt elk jaar een flink aantal toestellen uit. Je mag bijna wel op een driedaagse cursus om alle toestellen te leren kennen. Gelukkig houdt Xiaomi het redelijk simpel wat betreft de high-end lijn. De Mi 11 is het eerste high-end toestel van dit jaar.

Verkooppakket

De Xiaomi Mi 11 wordt geleverd in een rechthoekige doos met in goudkleurige cijfers “11” op de bovenkant. Binnen in de doos vinden we de 55 watt lader terug, samen met de USB-datakabel. Ook heeft de fabrikant een siliconen hoesje meegeleverd, zodat je direct aan de slag kunt met je nieuwe smartphone, zonder dat je bang hoeft te zijn voor beschadigingen. Uiteraard zijn de gebruikelijke boekjes en de simnaald niet vergeten.

Design en interface

Wanneer je het toestel uit de doos hebt gehaald, is het meteen duidelijk dat je te maken hebt met een high-end toestel. Het AMOLED scherm loopt door over de randen van het toestel, ook over de boven- en de onderkant. Hierdoor krijgt het toestel een luxe uitstraling.

Het scherm heeft een resolutie van 3200 bij 1440 pixels en een maximale helderheid van maar liefst 1500 nits. Dit is dan ook ruim voldoende om het scherm af te kunnen lezen in direct zonlicht. Ook kan het scherm voldoende gedimd worden, zodat in het donker het scherm prettig leesbaar is. Het scherm biedt een verversingssnelheid van 120Hz, waardoor het scherm lekker soepel scrollt. Onder instellingen van het toestel kun je ook nog eens de nodige beeldscherminstellingen aanpassen. In de linker bovenhoek zit de front-facing camera geplaatst van 20 megapixel.

Aan de rechterzijde van het toestel vinden we de volumetoetsen en de aan- en uitknop. Aan de onderkant vinden we een speaker terug, samen met de USB-C aansluiting en de simlade. Aan de bovenkant is de tweede speaker geplaatst, samen met de infraroodpoort. Door de infraroodpoort is de Mi 11 als afstandsbediening te gebruiken, erg handig. De linkerkant van het toestel heeft Xiaomi leeg gelaten. Een 3,5 millimeter aansluiting ontbreekt op het toestel.

Xiaomi heeft ons de Mi 11 toegestuurd in de kleur “Horizon Blue”. De achterkant is ietwat mat en oogt hierdoor “zacht” en is het niet erg besmettelijk voor vingerafdrukken. In de rechterbovenhoek van de achterkant vinden we de redelijk grote cameramodule terug. In deze module zitten de drie lenzen verwerkt. Het toestel is ook verkrijgbaar in de kleuren “Midnight Black” en “Cloud White”.

Interface

Wellicht heb je al eens meegekregen dat de skin die Xiaomi op haar toestellen installeert, even wennen is. MIUI, zoals de skin heet, is door de jaren heen flink verbeterd. Het ziet gelikt uit en barst ook nog eens van erg veel opties. Zo heb je de mogelijkheid om verschillende stijlen voor het Always On Display in te stellen, het beeldscherm naar eigen smaak in te stellen en het startscherm naar je hand zetten.

Door omhoog te vegen op het startscherm, open de de app lade en door naar beneden te vegen open je je notificaties. Je kunt deze laatste optie ook zo instellen door aan de linkerhelft van het toestel naar beneden te vegen je de notificaties te zien krijgt, en door naar beneden te vegen op de rechterhelft van het beeldscherm het controlepaneel te openen. Met het controlepaneel kun je diverse opties aan- of uitzetten, zoals de WiFi, Bluetooth, de zaklamp, enzovoort. Uiteraard heb je ook hier weer de mogelijkheid om het paneel naar eigen smaak in te richten.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen doen we niet meer zoveel als vroeger, maar het blijft toch een belangrijke functie. Dit gaat dan ook prima met de Xiaomi Mi 11. De geluidskwaliteit is prima voor beide kanten. De app die je hiervoor gebruikt is de standaard app van Google, net als bij het sms-en. Om over het internet te surfen gebruik je Google Chrome of de Mi Browser, Xiaomi’s eigen webbrowser.

Uiteraard beschikt de Mi 11 over 5G, Bluetooth 5.2, NFC en GPS zoals je mag verwachten van een high-end smartphone. Zoals we al eerder hebben aangegeven beschikt de Mi 11 ook over een infraroodpoort. Dit zien we zelden terug bij andere fabrikanten, maar bij toestellen van Xiaomi is dit de gebruikelijkste zaak van de wereld.

Multimedia: muziek en film

Voor het afspelen van films en muziek is de Mi 11 ook prima geschikt. Dankzij het mooie scherm is het kijken naar films een prettige ervaring. Het scherm is met 6,81 inch behoorlijk groot, heeft een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteunt HDR10+. Deze ervaring wordt ondersteund door de stereo-speakers. Deze speakers geven een mooi geluid en het maximale volume is ruim voldoende.

Camera: foto en video

We hebben het er al even over gehad, de Mi 11 heeft een flinke cameramodule op de achterkant. In deze module zitten de drie lenzen verwerkt. De hoofdlens heeft maar liefst 108 megapixel, daarnaast vinden we een 13 megapixel groothoeklens terug en een 5 megapixel macrolens. Over het algemeen genomen maakt het toestel mooie foto’s. Kleuren worden natuurgetrouw weergegeven. Ook bij tegenlicht is de kwaliteit prima. Zoomen kan ook met de Mi 11, dit kan tot 30 keer. Dit is echter niet aan te raden, wanneer je verder inzoomt dan 10 keer, worden de foto’s er niet beter op.

Om ‘s avonds en ‘s nachts foto’s te maken is er de nachtmodus. Hiermee maak je in het donker mooie foto’s. wel is het belangrijk dat je het toestel stil houdt, een foto in het donker is snel bewogen waardoor de foto mislukt. Een leuke toevoeging is de supermaan functie. Hiermee maak je een mooie foto van de maan. Meer foto’s die we met de Mi 11 hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum.

Front-camera en videocamera

De front-camera heeft een 20 megapixel lens en maakt prima foto’s. Kleuren op de foto’s zien er natuurlijk uit en er zijn voldoende details op te zien. Xiaomi heeft de Mi 11 uitgerust met “Magic Zoom” dit houdt in dat het lijkt alsof je tegelijkertijd in- en uitzoomt. Wat ons opviel bij het inzoomen tijdens het filmen, was dat we een wit scherm te zien kregen, alsof de video ineens overbelicht werd. Wellicht is dit op te lossen door middel van een software-update.

Op deze bug na, zijn de beelden prima. Het filmen van video’s doe je in 720p, Full-HD, 4K en zelfs in 8K. Op 8K na kan je met de andere resoluties met 60 frames per seconde filmen. Met 8K heb je alleen de mogelijkheid om met 30 frames per seconde te filmen.



Overige mogelijkheden

Xiaomi levert een aantal eigen apps mee op de Mi 11, zoals de Mi Browser, een galerij app, een app om video’s te bekijken en de Mi afstandsbediening. Deze laatste app is handig bij het gebruik van de infraroodpoort. Met de app kun je onder andere je tv, een smart tv box of een airco instellen en bedienen.

We zien bij andere telefoons van Xiaomi nog wel eens reclame verschijnen wanneer er een app geïnstalleerd wordt, dat is gelukkig bij de Mi 11 niet het geval. Naast de hierboven genoemde apps en nog enkele eigen apps van Xiaomi is er geen bloatware aanwezig op het toestel.

Vingerafdrukscanner

Zoals je mag verwachten van een high-end smartphone, heeft de Mi 11 een vingerafdrukscanner onder het scherm. Deze scanner is niet de snelste, maar doet zijn werk voldoende. De vingerafdrukscanner is op een logische plek geplaatst, zodat deze makkelijk te bereiken is met je duim.

Speciale functies

Xiaomi heeft een optie toegevoegd genaamd “Speciale functies”. Onder deze optie vind je een aantal handige opties terug zoals “Tweede ruimte”. Deze optie is vooral handig wanneer je iets te verbergen hebt. Door een tweede ruimte te creëren, heb je een extra account op het toestel met zijn eigen app en instellingen. Deze tweede ruimte is te beveiligen met een wachtwoord en een vingerafdruk. Een andere functie is “Lite modus”. Met deze functie maak je de tekst groter en de iconen op je startscherm groter. Je hebt ook minder visuele rommel wordt er aangegeven onder deze optie.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Mi 11 is uitgerust met de snelste chipset van het moment, de Snapdragon 888. Aan werkgeheugen heeft de Mi 11 8GB meegekregen, wat ruim voldoende is. Het testtoestel dat we hebben ontvangen heeft 128GB aan opslagruimte, maar in Nederland wordt alleen de 256GB versie verkocht. De opslagruimte is niet uit te breiden met een SD-kaart.

Accuduur

De accuduur valt ietwat tegen. Het eind van de dag zul je waarschijnlijk wel halen, maar erg veel lading zul je niet over houden. Zo hebben we tijdens de testperiode het toestel eens om 9 uur van de lader gehaald en vrij normaal gebruikt. Een dikke 80% van de tijd verbonden met WiFi, wat foto’s en filmpjes geschoten en aan het einde van de dag nog zo’n 25% acculading over met een screen-on-time van iets meer dan 3 uur. Vooral dat laatste is teleurstellend. Het grote voordeel is dat de accu zo weer vol zit dankzij de 55 watt lader. Het duurt ongeveer 45 tot 50 minuten voordat de accu weer helemaal is opgeladen.

Updatebeleid

Over het updatebeleid van Xiaomi is niet erg veel bekend. De Mi serie zou twee Android OS updates en vier MIUI updates krijgen. Over beveiligingsupdates is bij ons niets bekend. Laten we hopen dat de Mi 11 toch zeker wel minimaal twee jaar beveiligingsupdates ontvangt.

Beoordeling

Xiaomi heeft met de Mi 11 een toptoestel neergezet met enkele minpunten. De softwareschil van Xiaomi is niet voor iedereen en zal even wennen wanneer je overstapt van een ander merk. Van de accu hadden we ook meer verwacht, in de regel scoort Xiaomi hier goed op. Wellicht biedt een software update uitkomst. Gelukkig levert Xiaomi de 55 watt snellader mee in de doos, zodat je accu binnen no-time weer vol is.

Ook zagen we in de testperiode enkele bugs. Zo werd tijdens het filmen het scherm ineens wit wanneer we inzoomden. Ook waren sommige notificaties niet goed leesbaar, de onderste helft van de tekst was afgesneden. Een eerdere klacht dat notificaties niet doorkwamen hebben we tijdens het testen niet kunnen ontdekken.

Natuurlijk zijn er ook genoeg positieve punten. Het toestel beschikt over de snelste processor, schiet mooie foto’s en ziet er ook nog eens bijzonder fraai uit. Het oog wil immers ook wat. Het toestel ligt ook nog eens prettig in de hand en is niet te zwaar. Als Xiaomi de pijnpunten aanpakt door middel van een software update, dan is de Mi 11 een regelrechte topper.

Je kunt de Xiaomi Mi 11 kopen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.

Xiaomi Mi 11 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 838,00 euro