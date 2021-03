Xiaomi Mi 11 met high-end specificaties vanaf nu te koop in Nederland

Xiaomi heeft haar nieuwste high-end smartphone uitgebracht in ons land. Vanaf nu kun je de Xiaomi Mi 11 kopen in Nederland. Het toestel kenmerkt zich door prima specificaties en het wordt duidelijk, dat je niks tekort komt.

Xiaomi Mi 11 is verkrijgbaar

Je kunt vanaf nu een nieuwe high-end smartphone aanschaffen in ons land. Xiaomi legt de Mi 11 in de Nederlandse winkels. Het toestel werd begin februari aangekondigd door het Chinese bedrijf, nadat het eerder voor het thuisland al gepresenteerd werd. De Mi 11 is geplaatst in het hogere segment en is daardoor van alle gemakken voorzien.

Het 6,81 inch AMOLED-paneel levert een hoge resolutie van 3200 x 1440 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. In ons land verkoopt Xiaomi de telefoon met 8GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dit is niet uit te breiden, maar zal voor het merendeel van de gebruikers meer dan voldoende zijn. Ook de meest krachtige chipset is terug te vinden in de Xiaomi Mi 11: de Snapdragon 888 van Qualcomm.

Aan boord van de Xiaomi Mi 11 zien we verder een triple-camera met 108 megapixel hoofdlens, 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel telelens. Voorop is een 20MP front-camera. De 4600 mAh accu kan met 55W bekabeld laden en 50W draadloos laden. De vingerafdrukscanner is in staat om je hartslag te meten en voor de muziekliefhebber zijn er de Harman Kardon stereo-speakers.

Je kunt vanaf nu de Xiaomi Mi 11 aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.