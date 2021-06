Xiaomi Mi 11i verkrijgbaar: met de beste specificaties, voor scherpe prijs

Xiaomi brengt met regelmaat nieuwe toestellen uit in ons land. Nu is het tijd om kennis te maken met de Xiaomi Mi 11i. Deze smartphone is vanaf nu verkrijgbaar in ons land.

Mi 11i in Nederland

We kunnen een nieuwe krachtpatser van Xiaomi kopen; de Xiaomi Mi 11i De high-end smartphone van het merk zit boordevol mogelijkheden en dat voor een hele nette prijs. De Xiaomi Mi 11i is vanaf nu te vinden in de Nederlandse winkels.

Deze krachtpatser wordt gelevert met een Qualcomm Snapdragon 888 chipset. Er is verder 8GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte. Aan boord van het toestel is 5G-ondersteuning en vind je een 6,67 inch AMOLED-scherm met Full-HD+ resolutie en 120Hz verversingssnelheid.

Voor het maken van je foto’s biedt de telefoon de meest uiteenlopende tools. Denk bijvoorbeeld aan de nachtmodus en verschillende tools om alles uit je plaatje te halen. De triple-camera heeft een 108 megapixel hoofdlens, 8 megapixel groothoek en 5 megapixel telelens. Voor de selfies is er een 20MP front-camera. Verder beschikt de Xiaomi Mi 11i over een 4520 mAh accu met 33W snelladen en is er Android 11 met de MIUI-skin. Voor de muziekliefhebber is de smartphone uitgerust met Dolby Sound stereo-speakers.

De prijs van het 128GB-model komt uit op zo’n 530 euro. Voor 120-150 euro meer heb je de 256GB-versie van de Mi 11i. Je kunt voor het toestel terecht bij Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt en Bol.com.