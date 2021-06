Xiaomi brengt interessante Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 5G uit in Nederland

Twee smartphones van Xiaomi zijn nu breed verkrijgbaar in Nederland. Xiaomi brengt de Redmi Note 10 Pro en de Redmi Note 10 5G uit in ons land. Eerder werd de Redmi Note 10 zelf al uitgebracht.

Redmi Note 10 Pro en 5G in Nederland

Het portfolio van Xiaomi in ons land wordt verder uitgebreid. Waar in april bekend werd dat de Redmi Note 10-serie ook uitgebracht zou worden in Nederland, is nu het moment dat ze ook daadwerkelijk verkrijgbaar zijn. Eerder werd al de Redmi Note 10 4G uitgebracht in Nederland, nu is het de beurt aan de twee andere modellen in deze serie. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 10 Pro en de Redmi Note 10 5G.

Redmi Note 10 Pro

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro is een uitgebreide smartphone met een vriendelijk prijskaartje. De telefoon is voorzien van een 6,67 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Er is minimaal 64GB opslagruimte en 6GB aan werkgeheugen. Gebruikers krijgen verder een quad-camera met 108 megapixel hoofdcamera voor het maken van mooie foto’s. Daarbij is er een Snapdragon 732G chipset, flinke 5020 mAh accu en 33W snelladen. De vingerafdrukscanner vind je bij de Redmi Note 10 Pro terug aan de zijkant van het toestel. Zowel de Redmi Note 10 Pro als de Redmi 10 5G krijgen Android 12 en Android 13.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro kun je kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Mobiel, Ben, MediaMarkt en T-Mobile.

Redmi Note 10 5G

Wil je een toestel uit de Redmi Note-serie waarmee je het 5G-netwerk kunt gebruiken, dan kan de Xiaomi Redmi Note 10 5G interessant zijn. Dit toestel is ook vanaf nu verkrijgbaar in ons land. Er is een 6,5 inch LCD-beeldscherm met een Full-HD resolutie. Ook hier is tenminste 64GB aan opslagruimte aanwezig. De triple-camera beschikt over een 48 megapixel hoofdcamera. Er is verder een Dimensity 700 chipset en 5000 mAh accu. Het opladen gaat met 18 watt. De Xiaomi Redmi Note 10 5G kost je 229 euro.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro kun je kopen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel. Tijdelijk krijg je een Mi Smart Clock cadeau!

