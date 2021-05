Oppo Reno 4 krijgt mei-patch; Xiaomi Redmi Note 10 Pro krijgt MIUI 12.5 update

Voor de Xiaomi Redmi Note 10 Pro staat een nieuwe update klaar. Het is de update naar MIUI 12.5. Er is ook een update voor de Reno 4 van Oppo. We zetten de details op een rijtje.

Redmi Note 10 Pro met update

Xiaomi heeft voor de Xiaomi Redmi Note 10 Pro de update naar MIUI 12.5 klaargezet. Marco laat aan ons weten dat de smartphone de update vanaf nu kan downloaden. Als we de changelog van de update mogen geloven is de telefoon nog sneller na de upgrade. Daarbij reageert het toestel directer op gebaren, is het weergavevermogen verbeterd en zijn er verschillende zaken geoptimaliseerd. Verder wordt beveiligingsupdate mei 2021 meegeleverd.

Oppo Reno 4

Lezer Broer laat ons weten dat zijn Oppo Reno 4 bijgewerkt wordt met een nieuwe software-update. Oppo rolt voor het toestel beveiligingsupdate mei 2021 uit. In de changelog zien we nog een rits aan verbeteringen. Zo worden flikkeringen in het scherm aangepakt, net als problemen met Gesplitst Scherm, de lichte modus waarbij app-icoontjes soms donker werden en problemen waarbij opnames niet konden worden opgeslagen. Ook zorgde soms de optie ‘Telefoon klonen’ voor crashes, en dat is aangepakt.