Oppo verbetert updatebeleid voor alle toestellen: drie jaar beveiligingsupdates

Oppo maakte vorige week bekend dat het de Find X3-serie drie jaar lang updates geeft. Inmiddels is er meer bekend over updates voor de rest van de toestellen. En er is goed nieuws.

Oppo over het nieuwe updatebeleid

Tegenover de collega’s van Tweakers heeft fabrikant Oppo meer informatie gegeven over het updatebeleid voor haar toestellen. We schreven vorige week over de updateplannen van de Find X3-serie. Voor deze toestellen worden twee Android-upgrades uitgerold en drie jaar lang beveiligingsupdates. Nu is er eindelijk ook nieuws over de twee andere modelreeksen.

Voor de Oppo Reno-serie zullen twee Android-upgrades verschijnen. Voor een periode van drie jaar zullen er beveiligingsupdates verschijnen. Deze zullen eenmaal per kwartaal aangeboden worden. De goedkope serie; de A-serie, krijgt ook drie jaar lang beveiligingsupdates, welke per kwartaal worden uitgerold. Voor de Oppo A-serie zal er echter 1 Android OS-update verschijnen. Voorheen werden twee jaar beveiligingsupdates

Het is goed nieuws voor de bezitters van een Oppo-smartphone. Er wordt niet gemeld vanaf welk model dit updatebeleid gaat gelden. Wel ligt het voor de hand dat de drie jaar gaan lopen vanaf het moment dat het toestel gereleased wordt.