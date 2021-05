Oppo Find X3-serie krijgt langer beveiligingsupdates

Oppo heeft bekend gemaakt dat het de termijn voor updates verlengt voor de Oppo Find X3-serie. Oorspronkelijk was het plan dat de smartphoneserie van Oppo twee jaar lang bijgehouden zou worden met updates.

Oppo Find X3-serie krijgt langer updates

Met de Oppo Find X3-serie heeft de fabrikant eerder dit jaar de high-end smartphoneserie aangekondigd voor 2021. Destijds werd bekend gemaakt dat de drie toestellen uit deze serie voor een periode van twee jaar voorzien zouden worden van zowel Android-updates als van beveiligingsupdates.

Op het gebied van Android-updates verandert er niet iets. Dit blijven twee Android-upgrades; Android 12 en Android 13. Voor security-patches gaat er wel wat veranderen. In plaats van twee jaar beveiligingsupdates, zal Oppo voor de Oppo Find X3-serie drie jaar lang patches uitrollen. Oppo zegt te onderzoeken momenteel of het mogelijk is om updates aan te bieden voor een periode van vier jaar. Dat zou het bedrijf zeker sieren, gezien Samsung dit zelfs voor de goedkoopste toestellen aanbiedt.

Volgens Oppo is het streven om ten minste twee Android-versie updates uit te rollen voor haar toestellen in de Find-, Reno- en A-serie.

Oppo Find X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1149,00 euro

Oppo Find X3 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 794,00 euro